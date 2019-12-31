Kuralar 8 Ocak’ta çekilecek

Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nın 2. Turu tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak

Kuralar 8 Ocak’ta çekilecek

 Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 2.Tur kura çekim tarihi açıklandı. 

KTFF yaptığı açıklamada tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak 2.tur maçlarının kura çekiminin 8 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 14.30’da Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirileceğini duyurdu. Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 2.tur maçları 5 Şubat 2020 Çarşamba günü oynanacak.
 
16 takım üst tura yükseldi
1.turda oynanan maçlar sonunda tur atlayan takımlar şöyle; Mağusa Türk Gücü, Cihangir, Türk Ocağı, Karşıyaka, Binatlı, Düzkaya, Yenicami, Gençlik Gücü, Merit Alsancak Yeşilova,  Gönyeli, Hamitköy, Lefke, Doğan Türk Birliği, Göçmenköy, Küçük Kaymaklı, Çetinkaya. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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