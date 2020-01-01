İçeride ve dışarıda zirve Mesarya’nın

Süleyman REBGE

K-Pet Birinci Ligi’nin ilk devresi tamamlanırken Mesarya hem evinde hem deplasmanda oynadığı toplam 11 karşılaşmayı galibiyetle kapadı.

Mesarya 11 galibiyetle zirvede

Mesarya kendi evinde oynadığı 7 karşılaşmanın beşini kazanırken deplasmanda oynadığı 8 maçın altısında galip gelerek 3 puan aldı. Bu galibiyetlerle hem kendi sahasında hem de deplasmanda en fazla galibiyet alan takım Mesarya oldu.

Yonpaş Dumlupınar ve Maraş eşit durumda

Ligde 9 galibiyetle ikinci sırada bulunan Yonpaş Dumlupınar ile üçüncü sırada bulunan Maraş takımları ise galibiyet sıralamasında eşit durumda bulunuyor.

Yonpaş Dumlupınar kendi sahasında oynadığı 8 maçın beşini kazanırken deplasmanda oynadığı 7 maçın dördünü galibiyetle tamamladı.

Maraş ise kendi sahasında oynadığı 7 maçın dördünü kazanırken deplasmanda oynadığı 8 maçın beşini galibiyetle noktaladı.

Ozanköy içerde Çanakkale dışarda 1 kez galip geldi

İlk devrede oynanan karşılaşmalarda Ozanköy evinde oynadığı tek karşılaşmadan galip ayrılırken Çanakkale ise deplasmanda oynadığı maçlardan sadece bir tanesini kazanabildi.

Bağcıl sadece evinde kazandı

Birinci Ligin ilk devresinde sadece 3 galibiyet alabilen Bostancı Bağcıl bu galibiyetlerin tümü de kendi sahasında oynadığı maçlardan kazandı. Bostancı Bağcıl ligde bulunan diğer takımların içinde deplasmanda maç kazanamayan tek takım durumunda.

