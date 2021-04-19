6 saatte 26 ceza

Onur ULAĞ

Pandemi kuralları çerçevesinde tam kapanmanın uygulandığı Pazar günü ülke genelinde olduğu gibi Lefkoşa’da da sıkı kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlerde 6 saatte sokağa çıkma yasağını ihlal eden 26 kişi tespit edilirken, tehlikeli araç kullanan bir sürücü hakkında yasal işleme gidildi.

Ülkede ikamet izinsiz olduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Lefkoşa’daki denetimlerde Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanı sıra kaymakamlık personeli de yer aldı.

Küçük Kaymaklı Mezarlığı, Terminal, Ortaköy ve Gönyeli’de konuşlanan ekipler, araçları durdurdu; arama yaptı, izin belgelerini inceledi. Yaya olarak görülen şahısları da durdurup, kontrol eden ekiplerin denetimi sabah saat 05.00’e kadar sürdü.

Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi Amiri Erdoğan Erdoğan Cingöz ve Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş da denetimleri yerinde inceledi.

6 saatte 26 kişi



Elde edilen bilgiye göre; 12. 00 – 18.00 saatlerini kapsayan zaman diliminde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 26 kişi tespit edildi. Yine denetimler sırasında tehlikeli araç kullanan bir sürücüsü hakkında yasal işleme gidilirken, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Ek tedbirler bugün uygulamaya giriyor

Bu arada Bakanlar Kurulu’nun, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle, son toplantısında aldığı sokağa çıkma yasağıyla ilgili ek tedbirler bugün uygulamaya giriyor.

Bakanlar Kurulu’nun geçen perşembe günkü son toplantısında alınan karar uyarınca, bugünden itibaren 26 Nisan pazartesine kadar, hafta içi ve cumartesi gece 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Pazar yine tam kapalı olacak. Cumartesi saat 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Marketlerin çalışma saatlerinde de bir saat kısaltmaya gidildi.

Bakanlar Kurulu kararına göre, önümüzdeki haftadan itibaren marketler sabah 07.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık olacak.

Cumartesi açık olan sektörler 10.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Bu karar 21 Nisan tarihinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından yeniden değerlendirilecek.

Kamuda tüm kurum ve kuruluşlar pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine devam edecek.