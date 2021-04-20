YÖDAK Başkanlığı’na Turgay Avcı atandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Yükseköğretim Yasası’nın 8’inci maddesinin kendisine verdiği yetkiye istinaden Dışişleri eski bakanlarından Prof. Dr. Turgay Avcı’yı dünden itibaren 4 yıllık süre için Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı olarak atadı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Tatar, Turgay Avcı’ya görevinde başarılar dileyerek, YÖDAK’ın daha iyi noktalara taşınmasını temenni etti.

Turgay Avcı’nın özgeçmişi

Turgay Avcı, 1959 yılında Larnaka’da doğdu. Namık Kemal Lisesi'nde lise eğitimini, lisans derecesini (Fulbright-AID- Eğitim ve Öğretim tam burs-, 1985, Beyrut Amerikan Üniversitesi, Lübnan) Elektrik-Elektronik Mühendisliği dalında, yüksek lisans derecesini (1992, Doğu Akdeniz Üniversitesi) işletme dalında ve doktora derecesini (1995, Çukurova Üniversitesi) işletme alanında tamamladı. 2003 yılında Doçent ve 2013 yılında Profesör unvanlarını almaya hak kazandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, işletme bölüm başkan yardımcılığı, turizm araştırmaları merkezi başkanlığı, turizm ve otelcilik yüksekokulu müdürlüğü ve rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin tez danışmanlığını yürüttü.



1995 yılında (CASP, Amerika Birleşik Devletleri) yöneticilik ve kalite yönetimi-mesleki gelişim ile 1999 yılında hizmet sektöründe kalite yönetimi-mesleki gelişim burslarını (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD, Almanya) kazandı. Prof. Dr. Turgay Avcı’nın Web of Knowledge ve Scopus veri tabanlarında yer alan dergilerde yayınları bulunuyor. Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of Business Research, The Service Industries Journal, Tourism Management Perspectives, International Journal of Bank Marketing, Journal of Hospitality and Tourism Management ve Employee Relations gibi saygın uluslararası dergilerde bilimsel çalışmaları yayımlandı. Çalışmalarına Journal of Marketing, Journal of Retailing, Tourism Management, International Journal of Hospitality Management, Journal of Service Research, Industrial Marketing Management ve Journal of Personal Selling and Sales Management gibi önde gelen dergilerde atıf yapıldı.Prof. Dr. Turgay Avcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde milletvekilliği, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Prof. Dr. Turgay Avcı, çok sayıda ulusal ve birçok uluslararası medya kuruluşunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ticari, eğitim ve turizm konularında televizyon ve radyo programlarına katıldı. Ayrıca, çok sayıda yerli ve birçok yabancı yazılı basında ticari, eğitim ve turizm konularında röportaj vermiş, demeç ve yazılı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Turgay Avcı, evli ve iki çocuk babasıdır.