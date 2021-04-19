Büyük panik yaşandı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da dün sabah Hasan Uluç’a ait tamir atölyesinde çıkan yangın ve beraberinde yaşanan tüp patlaması panik dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Patlama sonucu bir kişi hafif yaralanırken, yangın atölyenin bitişiğindeki apartmana da sirayet etti.

Apartmandaki üç daire kısmi hasar görürken, atölye tamamen kullanılmaz hale geldi.

Çevre sakinlerine korku ve panik yaşatan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İki tüp patladı



Polisten verilen bilgiye göre; dün saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa'da Şht. Erdoğan Rıfat Sokak üzerinde bulunan Hasan Uluç'a ait beyaz eşya tamir atölyesinde yangın çıktı.Yangın sırasında iki piknik tüpü ısıdan dolayı patladı. Patlama sonucu yangın mahallinde bulunan bir şahıs hafif yaralandı.Yangın atölyenin bitişiğindeki apartmana da sirayet etti. Zemin kattaki dairenin bir odası ve içerisindeki eşyalar, apartmanın bir ve ikinci katında bulunan birer odaya ait pencereler yanarak zarar gördü.Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, atölye içerisinde tamir maksatlı bulunan buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi vb. eşyalar ile aletler zarar gördü.Yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.