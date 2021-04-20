Çözüm yolu arayacak

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) dün sabah eylemlerini genişlettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan sendika, elektif ameliyatlar, anjiyolar ve diğer invaziv işlemlerin durdurulması şeklinde eylemlerinin genişletildiğini bildirildi.

Bu gelişme üzerine Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Tıp-İş’le temasa geçerek, bakanlığa çağırdı.

Bakan Üstel, Tıp-İş heyetiyle görüşerek sorunlarını dinledi. Üstel, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlarının farkında olduğunu, çözülmesi için gerekli adımları atacağını belirtti.

Üstel: Sorunların farkındayız

Bakan Üstel, 2016 yılından bu yana hekim kadrolarının açılmayışı nedeniyle hekimlerin sözleşmeli kadro ve bazı haklardan mahrum olarak çalışmak zorunda olduklarını belirtti.

Üstel, bunun yanı sıra hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması, ek mesai ödeneklerinin uzun süredir karşılanmaması, ücretsiz yemek servisinin durdurulması gibi sorunların farkında olduğunu ve ortak bir noktada sorunların aşılması gerektiğini belirtti.



Üstel, 2018 yılından bu yana meclis komisyonunda bekleyen Yataklı Tedaviler Kurumu Dairesi Teşkilat Yasası’nın komisyonda bir türlü görüşülmediğini vurguladı.Bakan Üstel, göreve gelmeleri ile birlikte ilk önce tüm sağlık çalışanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla bir araya geldiklerini, özellikle pandemi sürecinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için sürekli diyalog halinde olduklarını belirtti.Tıp-İş ile bir araya gelerek sorunları masaya yatırdıklarını belirten Üstel, sıkıntıların çözümü için Başbakan ve bakanlarla bir kez daha görüşeceğini, pandemi sürecinden geçerken devletin mali kaynaklarının azaldığı bir dönemde ortak bir noktada buluşulabileceğine inandığını kaydetti.Üstel, vatandaşların sağlıktaki eylemlerden dolayı sıkıntı yaşamaması için süratli bir şekilde çözüm aradıklarını, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Varış, eylem nedenlerini anlattı

Tip-İş Başkanı Varış da, Sağlık Bakanı Dt. Üstel’in çağrısı üzerine bakanlığa geldiklerini, sorunlarla ilgili değerlendirme yapmaları ve taleplerini iletmek için yaptıkları bu görüşme nedeniyle Bakan Üstel’e teşekkür ettiklerini söyledi.

Varış, 5 Nisan 2021 tarihinde başlayan ve 2 haftadır devam eden eylemlerini, elektif ameliyatlar, anjiyolar ve diğer invaziv işlemlerin durdurulması şeklinde genişleterek devam ettirdiklerini belirtti.

Varış, hekimlere verilen ücretsiz yemek kısıtlamasına gidilmesi, uzun zamandır ödenmeyen ek mesai ücretleri, hekim kadrolarının açılmaması ve hayat pahalılığının durdurulması nedeniyle eylem yaptıklarını kaydetti.