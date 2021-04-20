Türkiye’de ürküten artış

Türkiye’de son 24 saatte 318 bin 869 Covid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu. 48 bin 947 kişinin tedavisi/karantinası tamamlandı, 341 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 862 oldu.

Son 24 saatte 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.



Test sayısı 44 milyon 87 bin 628'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, vefat sayısı 36 bin 267, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu.Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Koca son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da yoğun bakım yataklarında doluluk yüzde 71,4, Çanakkale'de 67,1, Tekirdağ'da 73,5, Kırklareli'nde 69, Yalova'da 55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor" açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım yataklarında doluluk oranının yüzde 71,4, Çanakkale'de 67,1, Tekirdağ'da 73,5, Kırklareli'nde 69, Yalova'da 55,4 olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, vaka artışının en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerinin sağlık müdürleri ve valileri ile çevrim içi toplantı yaparak bu illerdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdiklerini aktardı.

İstanbul'da yoğun bakım yataklarındaki doluluğun yüzde 71,4, Çanakkale'de yüzde 67,1, Tekirdağ'da yüzde 73,5, Kırklareli'nde yüzde 69, Yalova'da yüzde 55,4 olduğunu bildiren Koca, "Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.