Yüzlerce kişi düğünü bekliyor

Ömer KADİROĞLU

Covid-19 önlemleri çerçevesinde kapalı tutulan düğün salonlarının işletmecileri “artık dayanacak gücümüz kalmadı” diyerek, yasakların bir an önce sona ermesini bekliyor. Diyalog’a konuşan sektör temsilcileri “yüzlerce kişi evlenme tarihi için yasakların kalkmasını bekliyor” dedi.

Düğün salonları gibi, gelinlik ve damatlık satan işletmeler, pastacılar, müzisyenler de yasakların kalkmasını bekliyor. Geçtiğimiz yaz iş yapamayan sektör temsilcileri, belirsizlik yüzünden insanların sağlık sorunu yaşadığına dikkat çekti.

Ne dediler…?

Sema Köse (Yarim Gelinlik)

“Geçen yıl pandemi dolayısıyla düğünler yapılamamıştı. Bu yıl da düğünlerin akıbeti belirsizlik içerisinde. Geçtiğimiz yıl pek işin farkında değildik ancak bu sene çok daha kötü oldu. Biz 5 ay çalışıp, kazandığımızla bir yıl geçinen bir sektörüz. Sezonu kaçırınca da çok zor duruma düşüyoruz. Bu süreci geçirebilmek için kredi çekip iş yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle hem evlenecek olanlar hem de bu sektörde çalışanlar büyük bir karamsarlık ve belirsizlik içerisindedir.

Sağlık Bakanlığı ile kısa bir süre önce görüşme yaptık. Ancak henüz bir sonuç alamadık. Sektör olarak kara kara düşünmeye başladık.

Bir tarih verilmediği için elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Gelirimiz olmadığı için giderleri karşılayamaz duruma geldik.

Burada pek de adil bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Pazar yerleri, kafeler, restoranlar açılıyor ancak düğün salonları açılmıyor. Düğün salonları çok büyük alana sahipken, sosyal mesafe rahatlıkla sağlanabilecekken bu sektörün kapalı tutulmasına anlam veremiyoruz. Belirli kurallar çerçevesinde düğünlerin yapılmasına izin verilmesini bekliyoruz. İki yıldır düğün yapmak isteyen gençler hala bekliyor.”

Onur Minare (Paradise Park)

“Düğünlerle ilgili şu anda büyük bir belirsizlik var. En azından bizlere bir açılım tarihi versinler ki önümüzü görelim ve hazırlıklarımıza başlayalım. Bize açılım tarihini önceden bildirmeleri lazım; çünkü bu sektör restoran ya da kafe değil. Hazırlık gerektiren bir sektör olduğu için en azından bir buçuk ay önceden harekete geçmemiz bekleniyor. Açılacağımız tarihi bilirsek en azından hazırlıklarımıza başlar ve rezervasyon alırız. Geçtiğimiz haftalarda bir partinin kurultayı, diğer partinin de genel sekreterlik seçimi vardı. Bunların ikisi de büyük bir kalabalıkla yapıldı. Genel sekreterini seçen parti 250 civarı kişinin katılımı ile seçimi düğün salonunda gerçekleştirdi.



Birileri aynı düğün salonunda 50 kişilik parti yapmak istese ‘yasaktır’ diyecekler. Bizlere de 250-300 kişilik düğün organizasyonları yapabilmemiz için izinler verilse en üst seviyede kurallara uygun bir şekilde hazırlıklarımızı yapar, işlerimizin başına dönebiliriz. Geçmiş yıldan bu yıla aktarılan düğünler var. Bu yıl da yapılacak düğünler vardı ancak belirsizlik nedeniyle 2022 yılını ertelemeyi düşünmeye başladılar. Evlenecek çiftlerin birçoğu da beklemekten sıkılarak düğünden vazgeçti ve sadece nikâhlarını yapmaya başladı.Düğün salonları çok geniş, pandemi kurallarına iki katı uyum sağlayarak 300-400 kişilik düğünler yapabiliriz. Bir an önce bizler de açılıp önümüzü görmek istiyoruz.”

Kemal Ağınlı (Elysium Park ve Fuar Düğün Salonu)

“Şu an düğün organizasyonu yapanlarla, evlenecek olanlar belirsizlik içerisinde. Yüzlerce insan tarih bekliyor. Ancak biz müşterilerimize tarih veremiyoruz. Bakanlar Kurulu’nun bize bir tarih vermesini talep ediyoruz. Verilecek tarihe göre işlerimizin başına dönme arzusu içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıldan bu yıla aktarılan ve bu yıl yapılması planlanan düğünler var. İnsanlarda artık bir bıkkınlık oluştu. Haziran ayımız neredeyse dolu ancak düğünlere izin verilecek mi muamma…

Düğün salonları artık eskisi gibi değil; çok geniş ve büyük alanlara sahip modern yapıları var. Pandemi kurallarını en üst seviyede fazlasıyla uygulayabilecek bir alana sahibiz. Geçtiğimiz yıl bir süre düğünler açılmıştı ve bizler en iyi şekilde pandemi kurallarını uyguladık. Buna rağmen mağdur ediliyoruz. Biz şu anda hiçbir personeli işten çıkarmadık ve sabırla bekliyoruz. Giderlerimizi karşılamakta zorlanmaya başladık ve yetkililerin bizleri de görmesini istiyoruz.”

Bahar Doratlı (Bahar Doratlı Bridal Butique & Haute Couture)

“Sektör olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu yıl düğün olmayacak diye bir şey yok.

Sektör açılacak ancak tedbirli ve temkinli hareket ediliyor. Güzel bir sezon geçireceğimiz inancındayım. Her sektörde olduğu gibi bizde de bir belirsizlik var. Bu belirsizlik halkımızın kurallara uyması ve vakaların azalması sonucunda ortadan kalkacak ve açılım olacak.

Eğer biz halk olarak kurallara uyuyorsak, hiçbir sektörün kapalı kalacağına inanmıyorum. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında bir açılım verildi ancak duyarsız davranıldığı için yine bir kapanma yaşandık. Düğünlerde tokalaşma, öpüşme ve sarılmaları artık günümüz dünyası kaldırmıyor. Bunlara uyarak hareket edilirse kapalılık olmayacaktır. Geçen sene bir anda açılıp bir anda kapanmak ekonomimizi çok bozdu. Açılıp açılmama ile ilgili belirsizlik yaşanıyor ancak ben bu belirsizliğin Haziran ayında son bulacağına inanıyorum.”

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021, 10:40