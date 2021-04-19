Açık pazarda çilek 18, yenidünya 17 lira

Ömer KADİROĞLU
Lefkoşa’daki açık pazarda sebze fiyatlarının ucuzluğu, mevsimsel meyvelerin ise pahalılığı dikkat çekti. Çilek 18, yenidünya 17 liradan satılırken, vatandaşlar bu fiyatların çok yüksek olduğunu söyledi. Pazardaki esnaf ise, her iki meyve fiyatının haftaya düşeceğini söyledi. Pazar esnafı eskisi gibi müşterilerinin olmadığını da ifade ederek zor günler yaşadıklarını söyledi.
Girişler denetim altında
Pandemi kuralları çerçevesinde pazar yerine giden vatandaşların girişte sıcaklıkları ölçüldü, maske takıp takmadıkları görevliler tarafından kontrol edildi. Sosyal mesafeye uyulması konusunda da vatandaşlar sık sık uyarıldı.
Pazar yerinde bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:
Ürün Fiyat Ürün Fiyat
Alfa Elma 10 TL Armut 10 TL
Kivi 15 TL Çilek 18 TL
Domates 5 TL Salatalık 7 TL
Çarli biber 8 TL Ayşe kadın fasulye 16 TL
Golyandro 2.50 TL Turp 2.50 TL
Gulumbra 4 TL (Adet) Elma 5 TL
Erik 8 TL Kapya biber 9 TL
Soğan 10 TL (3 kilo) Patates 10 TL (3 kilo)
Yenidünya 17 TL Kolokas 5 TL
Taze bakla 6 TL Havuç 3 TL
Muz 12 TL Taze baş soğan 3.50 TL
Limon 2.50 TL Bezelye 15 TL