Açık pazarda çilek 18, yenidünya 17 lira

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’daki açık pazarda sebze fiyatlarının ucuzluğu, mevsimsel meyvelerin ise pahalılığı dikkat çekti. Çilek 18, yenidünya 17 liradan satılırken, vatandaşlar bu fiyatların çok yüksek olduğunu söyledi. Pazardaki esnaf ise, her iki meyve fiyatının haftaya düşeceğini söyledi. Pazar esnafı eskisi gibi müşterilerinin olmadığını da ifade ederek zor günler yaşadıklarını söyledi.

Girişler denetim altında

Pandemi kuralları çerçevesinde pazar yerine giden vatandaşların girişte sıcaklıkları ölçüldü, maske takıp takmadıkları görevliler tarafından kontrol edildi. Sosyal mesafeye uyulması konusunda da vatandaşlar sık sık uyarıldı.

Pazar yerinde bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Ürün Fiyat Ürün Fiyat

Alfa Elma 10 TL Armut 10 TL

Kivi 15 TL Çilek 18 TL

Domates 5 TL Salatalık 7 TL

Çarli biber 8 TL Ayşe kadın fasulye 16 TL



Siyah havuç 8 TL Patlıcan 6 TLGolyandro 2.50 TL Turp 2.50 TLGulumbra 4 TL (Adet) Elma 5 TLErik 8 TL Kapya biber 9 TLSoğan 10 TL (3 kilo) Patates 10 TL (3 kilo)Yenidünya 17 TL Kolokas 5 TLTaze bakla 6 TL Havuç 3 TLMuz 12 TL Taze baş soğan 3.50 TLLimon 2.50 TL Bezelye 15 TL