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Açık pazarda çilek 18, yenidünya 17 lira

Açık pazarda çilek 18, yenidünya 17 lira

Açık pazarda çilek 18, yenidünya 17 lira
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Ömer KADİROĞLU

   Lefkoşa’daki açık pazarda sebze fiyatlarının ucuzluğu, mevsimsel meyvelerin ise pahalılığı dikkat çekti. Çilek 18, yenidünya 17 liradan satılırken, vatandaşlar bu fiyatların çok yüksek olduğunu söyledi.  Pazardaki esnaf ise, her iki meyve fiyatının haftaya düşeceğini söyledi. Pazar esnafı eskisi gibi müşterilerinin olmadığını da ifade ederek zor günler yaşadıklarını söyledi. 
Girişler denetim altında
Pandemi kuralları çerçevesinde pazar yerine giden vatandaşların girişte sıcaklıkları ölçüldü, maske takıp takmadıkları görevliler tarafından kontrol edildi. Sosyal mesafeye uyulması konusunda da vatandaşlar sık sık uyarıldı. 

Pazar yerinde bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:
Ürün     Fiyat     Ürün     Fiyat
Alfa Elma    10 TL    Armut    10 TL 
Kivi    15 TL     Çilek    18 TL
Domates     5 TL     Salatalık    7 TL 
Çarli biber    8 TL    Ayşe kadın fasulye    16 TL

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Siyah havuç     8 TL    Patlıcan    6 TL
Golyandro    2.50 TL     Turp    2.50 TL
Gulumbra     4 TL (Adet)    Elma    5 TL
Erik    8 TL     Kapya biber    9 TL
Soğan    10 TL (3 kilo)    Patates    10 TL (3 kilo)
Yenidünya    17 TL    Kolokas    5 TL
Taze bakla     6 TL     Havuç    3 TL
Muz     12 TL    Taze baş soğan    3.50 TL
Limon     2.50 TL    Bezelye    15 TL 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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