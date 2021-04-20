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Önemli bir ihtiyaç giderildi

Lions Kulüpleri, Pandemi Hastanesi’ne cihaz bağışladı

Önemli bir ihtiyaç giderildi
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Sare Tüfekçi başkanlığındaki Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü Derneği üyeleri ve 2021-2022 Dönemi Seçilmiş Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Duygu Adahan Kuran’ın katılımıyla, Pandemi Hastanesi’ne bağışta bulunuldu.
Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü Derneği’nden verilen bilgiye göre,  Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nin ihtiyacı olan medikal oksijen flowmetresi çift çıkışlı 8 cihaz, Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner’e teslim edildi.

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Cihazların teslimiyle Pandemi Hastanesi’nin önemli bir ihtiyacının giderilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Sare Tüfekçi, Lions Kulüpleri olarak nerede bir ihtiyaç varsa orada olmaya devam edeceklerini söyledi.
Başhekim Uçaner de katkılarından dolayı Lions Kulüplerine teşekkür etti. 
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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