650 engelli iş bekliyor

Afet İLBAN

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği ile Umut Otizm Derneği yetkilileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, her yıl olduğu gibi bu yıl da engellilerin sorunlarına dikkat çekildi.

Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim ve Kültür Salonu’nda yer alan basın toplantısında konuşan Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nün 1991 yılından beri KKTC’de de kutlandığını belirtti.

Kutlamaktan öte var olan sorunları her yıl üst düzey yetkililere taşıdıklarını ifade eden Yücetürk, KKTC’nin küçük bir ülke olmasına rağmen yasalarıyla birçok ülkeye örnek olduğunu dile getirdi. İngiltere’de bile engellilerle ilgili yasa olmamasına karşın KKTC’de Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası olduğunu vurgulayan Yücetürk, bu yasanın 1993’de çıkarıldığını kaydetti. Yasa çıkmasına rağmen yasayla istediklerini alamadıklarını ifade eden Yücetürk, 14 maddeye düşen 22 maddelik istem paketlerinin 15 maddeye çıktığını söyledi.

KKTC’de engellilerle ilgili 3 tane ana sorun olduğunu ifade eden Yücetürk, birincisinin bakanlıklar arası koordine sağlanması açısından Engelliler Dairesi’nin kurulamaması olduğunu söyledi. Yücetürk, dairenin bir an önce kurulması gerektiğini söyledi.

“Biz çalışarak hayatımızı kazanmak istiyoruz”

İkinci soruna değinen Yücetürk, ülkede yaşayan 6 bin 500 raporlu engelli olduğunu belirterek, bu insanların tamamının asgari ücretin yüzde 50’si, 60’ı ve yüzde 100’ü oranında maaş aldığını anlattı. Bunun çözüm olmadığını vurgulayan Yücetürk, “Biz çalışarak, alın terimizle hayatımızı kazanmak, idame ettirmek istiyoruz” dedi. Her iş yerinin yüzde 4’lük kota çerçevesinde 25 çalışana 1 engelli çalışan istihdam etmekle mükellef olmasına rağmen 2006 yılından bu yana istihdam yapılmadığına dikkat çeken Yücetürk, “başta devlet olmak üzere bu yasanın çiğnendiğini” kaydetti.

650 engellinin iş beklediğini dile getiren Yücetürk, bugüne kadar hükümet eden partilerin bu yasayı çiğnediğini söyleyerek, 2006 yılından bu yana devlet kadrolarına tek bir engelli istihdam edilemediğini ifade etti. Bunun devlet ayıbı olduğunu savunan Yücetürk, bu sorunun düzeltilmemesi halinde konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürmek için dosyaların hazır olduğunu belirtti.

Üçüncü sorunun ulaşım-dolaşımla ilgili problem olduğunu dile getiren Yücetürk, 2016 yılında İmar Yasası altında Engelli Standartları Tüzüğü’nün çıkarılmasına rağmen hiçbir yerel idare ve belediyenin, engellilerle ilgili istenilen düzeyde hizmet veremediğini söyledi.

Basın toplantısında; Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Kumlu ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Buse Erozan da birer konuşma yaptı.

Başbakan Üstel’den istihdam sözü

Öte yandan Başbakan Üstel Üstel, engelli istihdamı, engelsiz yaşam evi ve Engelliler Dairesi konusunda bazı sözler verdi.

Başbakan Ünal Üstel, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu'ndan bir heyeti kabul etti.

Ünal Üstel, Federasyonun talepleriyle ilgili olarak, ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını söyledi.

Acil olarak istihdam beklenen engelliler konusunda Üstel, uzun zamandır yasa gereği olan engelli istihdamının yapılmadığını, uzun süre istihdam beklenen engellilere atıfta bulunarak “Yeni senede istihdamları yapacağız” dedi.