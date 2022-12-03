20 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Tekant bölgesinde, Suudi Arabistanlı kadının evine girerek 78 bin TL değerinde Suudi Arabistan takısı, kolye ve hoparlör çalan Abdul Rahman hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 22 Kasım 2022 tarihinde,Tekant bölgesinde, Suudi Arabistan uyruklu S.A.M.H.’nin evine açık olan pencereden girdiğini ve yatak odasında valiz içerisinde bulunan Suudi Arabistan yöresel takısını, salon kısmında ise bir adet hoparlör ile bir adet kolye sirkat ettiğini anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, sirkat edilen emtiaların toplam değerinin 78 bin TL olduğunu da bildirdi. Polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 20 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.