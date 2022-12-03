Ajandası inceleniyor

Öğrenci kaydı yapacağı gerekçesiyle Kuzey Kıbrıs’a gelmesini sağladığı 40 yaşındaki kadını zorla erkeklere pazarladığı iddia edilen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Maureen Odozi Joseph hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının evinde ele geçirilen ve içerisinde isim ile telefon numaralarının bulunduğu dört ayrı not defterinin incelendiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Maureen Odozi Joseph’in KKTC'de öğrenci kaydı yapacağı gerekçesi ile Nijerya'dan gelmesini sağladığı R.J.’nun pasaportuna el koyduğunu, para karşılığında birçok erkekle cinsi münasebette bulunmasını sağladığını söyledi.

Polis, zanlının kadına fahişelik yaptırıp cinsi münasebete girdiği erkeklerden para almak sureti ile fuhuş yoluyla kazanç ettiğini ifade etti.

Polis, zanlının 30 Kasım 2022 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada R.J.’ya ve henüz tespit edilemeyen Nijerya uyruklu 4 kişiye ait pasaport ve 3 adet not defteri tespit edildiğini anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının evinde ele geçirilen kanıtlarla ilgili inceleme yapılacağını ifade ederek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme, hakkında ‘fahişelik yaptırma, sirkat, fuhuşa teşvik, fuhuş yoluyla kazanç elde etme ve cinsi münasebet kastı ile alıkoyma’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.