Hassasiyetlere dikkat edecek

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu kabul etti. Başbakan Üstel Türkiye'nin KKTC'ye katkılarının tartışılamayacağını vurgularken, Büyükelçi Feyzioğlu, Kıbrıs Türklerinin Türkiye için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Büyükelçi Feyzioğlu, KKTC’ye Türkiye Cumhuriyeti tarafından Büyükelçi olarak görevlendirmenin çok büyük bir onur aynı zamanda da çok büyük sorumluluk olduğunu belirtti.

Bu sorumluluğun farkında olduğunu, KKTC ve Kıbrıs Türklerinin Türkiye için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Feyzioğlu, “Vazgeçilmezliğin gereğini de yedi gün yirmi dört saat eksiksiz yerine getirmek zorundayız. Kıbrıs Türkü’nün kültürüne, adetlerine, geleneklerine tam bir saygıyla, öte yandan KKTC’yi ve Kıbrıs Türkü'nün taleplerini, ihtiyaçlarını da kendi ihtiyacımızdan ayrı görmeyerek, yerine getirmek, hizmet etmek durumundayız. Bunu da KKTC ile emsalsiz bir iş birliği ve dayanışma anlayışıyla yerine getiriyoruz.” şeklinde konuştu.

“Adaya barışı getiren Türkiye Cumhuriyeti’dir”

Bu cennet adada hep söyledikleri gibi barışı ve huzuru istemeyenin Rum tarafı olduğuna dikkat çeken Feyzioğlu, “Rum tarafının bu haksız ve şımarıkça tutumunu fütursuzca destekleyen maalesef Avrupa Birliği’dir. Bu adaya barışı getiren Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu adada barışın devamını sağlayan bağımsız ve egemen bir devlet olan KKTC’dir ve iki devletin sarsılmaz dayanışması ve iş birliğidir.” dedi.

Çözümün tek bir yolu olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, dünyanın da artık bunu anlaması gerektiğini söyledi.

“KKTC egemen ve bağımsız bir devlettir”

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda “Dünya beşten büyüktür” haklı tezinin içinde KKTC’nin tanınması gereğinin altını çizdiğini dile getiren Büyükelçi Metin Feyzioğlu, devletler hukukuna göre KKTC’nin egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu ve bunda bir tereddüt olmadığını, tanınmamanın tamamen haksız bir siyasi dayatmadan ibaret olduğunu kaydetti.

"Rum tarafı çözümsüzlüğü besliyor"

Bu izolasyonlardan sorumlu olan KKTC, Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün olmadığını, çözümsüzlükten beslenenin Rum tarafı ve onların destekçileri olduğunu kaydeden Feyzioğlu, “Asıl Rum tarafı devleti işgal etmiştir. Rum tarafı haksız olarak uluslararası hukuka kesinlikle aykırı bir şekilde Kıbrıs adasının tümünü temsil ettiği iddiasını dile getirerek bu çözümsüzlüğü de beslemektedir.” ifadelerini kullandı.

Üstel: Ülkeyi bilen bir kardeşimiz

Başbakan Ünal Üstel de konuşmasında, Feyzioğlu’nun KKTC’nin gerek ekonomisini gerekse siyasal durumunu yakından bilen ülke için çok uğraş veren bir kardeşleri olduğunu, bu nedenle büyükelçi olarak göreve atanmasından dolayı ülkenin bulunduğu noktadan daha ileriye götürebileceğini kaydetti.

“Anavatan TC’nin katkıları tartışılamaz”

Pandemi sürecinde duran ekonominin çarklarının tekrar dönmesinde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin koyduğu katkıların tartışılamaz olduğunu dile getiren Üstel, yapılan mali iş birliği ek protokolü ile birlikte ülkede insanların biraz olsun nefes aldığını söyleyerek, “Siz ülkemizi bilen, tanıyan, sorunlarına vakıf olan ve özellikle ulusal davamızı çok yakından tanıyan bir kişi olarak hem ekonomide, hem sosyal hem kültürel hem de ulusal davamızda dünyaya sesimizi duyurmaktan daha iyi çaba ve gayretler içerisinde olacağız.” dedi.

Bundan sonraki yolun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaya konan politika, eşit, egemen iki devlet statüsüne erişmek olduğunu dile getiren Üstel, uygulanacak politika ile ülkenin dünyaya duyurulmasının ve Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de dünyaya yaptığı çağrının akabinde Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğe kabul edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından hediye teatisi yapıldı.

Feyzioğlu’ndan Töre’ye ziyaret

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu kabul etti.

Açıklamaya göre kabulde konuşan Töre, bazı kesimlerin “Anavatan” kelimesinden rahatsız olduğunu söyleyerek, buna rağmen Türkiye’nin kendileri için her zaman Anavatan olduğunu belirtti.

Türkiye olmasaydı Kıbrıs Türk halkının direnişini sürdüremeyeceğini ifade eden Töre, Türkiye’nin gelmesinin daima beklendiği için Kıbrıs Türkü'nün milli mücadeledeki direnişini örgütlediğini kaydetti.

“Atatürk’ün çizdiği yolda yürüyoruz”

Kıbrıs Türk halkının Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği yolda yürüdüğünü ve onun ilke ve inkılaplarına ilk günden beri sahip çıktığını vurgulayan Töre, Osmanlı’dan sonra beklenen Türk ordusunun garanti anlaşmaları ile Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayı olarak, daha sonra da 20 Temmuz’da bir şafak vaktinde kahraman Mehmetçikler ile geldiğini anımsattı.

Bugün bazı çevrelerin garantilerin ortadan kaldırılması ve Türk ordusunun adadan çıkması için uğraş verdiğini söyleyen Töre, Kıbrıs Türk halkının en büyük hamisi ve koruyucusunun Türkiye ve Türk ordusu olduğuna vurgu yaptı.

Feyzioğlu: Türkiye, bütün gücüyle bu davanın arkasındadır

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ise konuşmasında, KKTC’nin hizmetinde olduklarını ifade ederek Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu, bundan sonra da tam bir kararlıkla yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Öncelikli hedefin tanınma ve artık insan hakları ihlali boyutuna gelmiş, bütün dünyanın gözü önünde devam eden izolasyonlara son vermek olduğunu ifade eden Feyzioğlu, Türk Devletleri Teşkilatına KKTC’nin devlet statüsüyle gözlemci üye olmasını önemsediklerini belirtti.

Feyzioğlu, Başkan Töre’yi yakından takip ettiklerini ve her platformda Türkiye’ye büyük bir kararlılıkla dostluk ve dayanışmayı belirtmesinden dolayı da son derece memnun olduklarını da dile getirdi.

Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de hazır bulundu.