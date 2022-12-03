Burnunu kırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Karakol Mahallesi’nde yaşanan olayda Namık Kemal Özer isimli şahıs, köpeğin boynuna ip bağlayan M.K.’ye tepki gösterdi. Bu esnada M.K. ile zanlı Özer arasında tartışma yaşandı ve her ikisi bir birine karşılıklı vurarak kavga etti. Çıkan kavgada M.K.’nin burnu kırılırken, zanlı Özer şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı vahim zarar suçundan teminatla serbest bırakılırken, köpeğin boynuna ip bağlayan şahıs hakkında işlem yapılıp yapılmadığı açıklanmadı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 2 Aralık 2022 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Karakol Mahallesi’nde, bir işyeri içerisinde, köpeğin boynuna ip bağladığı gerekçesi ile M.K. isimli şahısla kavga ettiğini söyledi. Polis, zanlı Namık Kemal Özer ile M.K.’nin elleri ve ayakları ile bir birlerine vurmak sureti ile kavga ettiklerini ve kavga sonucu, M.K isimli müştekinin burun kemiğinin kırıldığını açıkladı. Polis, olayın ardından yapılan şikayet üzerine zanlının vahim zarar suçlamasıyla gözaltına alındığını söyledi. Polis memuru Löğmen Yücetürk, gerekli soruşturmanın yapıldığını, ifadelerin alındığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, KKTC vatandaşı bir kişinin 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile zanlının davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.