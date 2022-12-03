Gündem ortak projeler 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu başkanlığında, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile yetkililerinin de katıldığı, bir toplantı düzenlendi.

Büyükelçilik’te gerçekleşen toplantıda “TC ile KKTC arasındaki ticaret ve iş ilişkilerini geliştirmeye ve sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılması”, “Ticaret Sektöründeki İşletmelere yönelik finansman desteği sağlanması”, “Uluslararası Akredite Gıda Laboratuvarının kurulması veya mevcut Devlet Laboratuvarının rehabilitasyon ve yenilenmesi”, “Kamu ve Özel İşbirliği modeliyle yap işlet devret sisteminde özelleştirmelerin yapılması”, “Muhtelif enerji kaynakları değerlendirilerek enerji kapasitelerinin artırılması, arz güvenliği ve enerji sepetinin genişletilmesi”, “KKTC’de yerleşik işadamlarının ucuz krediye ulaşımının kolaylaştırılması”, “Tarıma dayalı sanayinin oluşturulup geliştirilmesi”, “KKTC’de de TSE gibi standardizasyon konularında üretici kesimlere eğitim verilmesi” konuları ele alındı.

Sanayi bölgeleri iyileştirilecek

Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 30 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışma yürütmek üzere gelen heyet, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu ile bir araya geldi. Heyet, KKTC’deki muhatapları ile çalışarak uzun bir süredir gündemde olan Büyük Organize Sanayi Bölgesi İmar Planı Taslağını tamamladı. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan 2021 yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'nda, Güvercinlik’te bulunan Büyük Organize Sanayi Bölgesi (OSM) yapımı ile diğer OSB'lerin altyapı yatırımlarına kaynak ayrıldığı kaydedildi.

Oluşturulacak imar planı ile Güvercinlik Sanayi Bölgesi için sanayi alanlarının kaliteli ve kademelendirilmiş ulaşım bağlantılarının ve alan kullanıcılarına hizmet edecek ortak alanların oluşturulması hedeflendi.

