650 milyon isteniyor

Başbakan Ersan Saner, Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, bugün Ankara’ya gidecek. Başbakan ve Bakanlar, saat 11.30’da KKTC’den kalkacak özel uçakla gidecekleri Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek.

Başbakan Saner ve Bakanlar bu gece yurda dönecek.

Başbakan ile bakanların gündeminde 13. Maaşlar için kaynak arayışı olduğu belirtilirken, Diyalog’a konuşan Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye ile ekonomik durumun istişare edileceğini söyledi.

Bakan Arıklı, Başbakan Ersan Saner ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile Ankara’ya gideceklerini ifade etti. Bakan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile temasta bulunacaklarını aktardı.

Arıklı, Ankara’da yapılacak görüşmede Türkiye ile KKTC arasında imzalanacak 2021 yılı ekonomik paketi, 13. maaşlar ve özel sektöre kaynak arayışlarıyla ilgili detayların gündeme geleceğini açıkladı.

Arıklı, reel sektörün desteklenmesi için 254 milyon TL, 13. Maaşlar için ise 400 milyon TL’ye ihtiyaç olduğunu belirterek, Başbakan Saner ile Maliye Bakanı Dursun Oğuz’ın 13. maaşları ödemek için ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bakan Arıklı, “Türkiye’den kaynak bulunmazsa 13. Maaşlar ödenemeyecek mi? sorusu üzerine ise “24 saat bekleyip sabredelim, ne olacağını göreceğiz ”dedi.

Türkiye ziyareti belirleyecek

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da yaptığı açıklamada normal maaşlarda sıkıntı olmadığını kaydetti, 13. maaşlar konusunda kaynak sıkıntısı olduğunu ve bu hafta ödeme yapılmasının mümkün görülmediğini ifade etmişti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, normal maaşlarda sıkıntı olmadığını kaydetti, 13. maaşlar konusunda kaynak sıkıntısı olduğunu ve bu hafta ödeme yapılmasının mümkün görülmediğini söylemişti.

Oğuz, 13. maaş ödemelerinin yapılması planlanan Türkiye ziyareti sonrası netleşeceğini belirtmişti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 13. Maaş ve maaş ödemeleri için 400 milyon TL, özel sektör destekleri için de 254 milyon TL’ye ihtiyaç olduğunu söylemişti.