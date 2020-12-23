Denetim artırılacak

Gazimağusa Belediyesi, Covid-19 salgınının artış göstermesi sebebiyle, salgına karşı tedbirleri sıkılaştırdı. Belediye, Gazimağusa Kaymakamlığı ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü ile istişare ederek, Belediye’ye ait sosyal tesis ve spor alanlarının kapatılması, okulların sıklıkla ilaçlanması gibi bir dizi tedbiri uygulama kararı aldı.

Gazimağusa Belediyesi, Covid-19 salgınının başladığı günlerde Belediye tarafından alınmış olunan ve Bakanlıkça da uygulanan önlemleri tekrar hayata geçireceğini de açıkladı.

Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, uygulanacak önlemler şöyle:

1. Belediye’de rotasyonlu çalışma,

2. Park ve bahçe gibi yerlerin kapatılması,

3. Belediyeye ait sosyal tesis ve spor alanlarının kapatılması,

4. Okulların sıklıkla ilaçlanması,

5. Gazimağusa Belediyesi’ne ait Kapalı Maraş bölgesinde bulunan bisiklet kiralamanın durdurulması,

6. Vatandaşın yoğun olarak kullandığı kurum ve kuruluşların maske, sosyal mesafe ve hijyen ile ilgili tedbirlerinin yoğun denetlenmesi.