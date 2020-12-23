Yasal statüsü yok

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, uyuşturucu alış verişi yaptıkları iddiası ile tutuklanan Nikerya uyruklu Augustine Uwadio Ubebe, Atong Herbest ve Stanley Akbor hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Meselenin olgularını mahkemeye aktaran polis memuru Osman Üreten, 15 Aralık 2020 tarihinde, zanlı Augustine Wwadio Ubebe’nin tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu ihbarını aldıklarını söyledi. Polis, zanlının, Gazimağusa’da bir apartman girişinde tespit edildiğini ifade etti.

Zanlının üzerinde yapılan arama sonucunda, elindeki poşette 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını belirten Üreten, olay yerinde gözaltına alındığını ifade etti.

Üreten, zanlının gönüllü ifade vererek, uyuşturucu maddeyi zanlı Atong Herbert’ten aldığını itiraf ettiğini aktardı.

Toplam 19 bin nakit teminat

Atong Herbert’in de tespit edildiğini ve gönüllü ifade verdiğini aktaran Üreten, onun da uyuşturucu maddeyi zanlı Stanley Akbor’dan aldığını itiraf ettiğini kaydetti.

Üreten, Stanley Akbor’un da evinde tespit edildiğini yapılan aramada yatak odasında bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Üreten, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, zanlılardan Atong Herbest ile Stanley Akbor’un, uygun teminata bağlanmasını, yasal statüsü olmayan Augustine Uwadio Ubebe’nin ise Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, Augustine Uwadio Ubebe’nin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak, Merkezi Cezaevine gönderilmesine emir verdi. Güzeler, zanlı Atong Herbert’in 9 bin, zanlı Stanley Akbor’un ise 10 bin nakdi teminat şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.