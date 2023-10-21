7 ay sonra fark edildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Ürdün uyruklu bir şahsın evini, ev sahibinden izinsiz olarak satış sözleşmesi hazırlayan ve noterde tasdikleyen Ayhan Muhamed Ahmed ile noter Münüse Çağakanlı polis tarafından gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Ayhan Muhammed Ahmed’in 6 gün tutuklu kalmasına emir verirken, noter Münüse Çağakanlı’nın teminatla serbest bırakılmasına emir verdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Fidan Ersan, zanlı Ayhan Muhammed Ahmed’in, Gazimağusa’da Ürdünlü bir şahsa ait apartman dairesini ev sahibinin haberi olmaksızın satış sözleşmesi hazırladığını ve konu sözleşmeyi Münüse Çağakanlı’nın ofisinde, ev sahibi de hazır gösterilerek tasdik ettirdiğini söyledi. Polis, zanlının sözleşmeyi Vergi Dairesine sunarak tedavüle sürdüğünü açıkladı. Polis, konu dairenin, sahibinden habersiz 58 bin Sterlin karşılığı satıldığını açıkladı.

Mesele ile ilgili Ayham Muhammed Ahmed ile birlikte konu evrakı düzenleyen 2 şahsın arandığını bildiren polis, Ayham Muhammed Ahmed’in tutukluluk süresinin uzatılmasını, soruşturmaya müdahale etme imkanı bulunmayan noter Münüse Çağakanlı’nın ise uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Ayhan Muhammed Ahmed’in 6 gün tutuklu kalmasına, Münüse Çağakanlı’nın ise 5 bin TL nakdi kefalet ödemei ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.