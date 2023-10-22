İki devletli çözüme destek

Mısır Devlet Başkanı Abdel Fatah El Sisi’nin inisiyatifiyle dün Kahire’de düzenlenen ‘Orta Doğu için barış’ konulu uluslararası toplantıya Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de katıldı. Hristodulidis, Kahire’de Mısır Devlet Başkanı Sisi ile özel bir görüşme yaptı.

Rum haber kaynaklarına göre, konferansta bir konuşma yapan Hristodulidis; Hamas-İsrail savaşıyla ilgili, soruna iki devlet temelinde kapsamlı çözüm bulunmasını önerdi.

Habere göre, Hamas’ın saldırısını "terör ve barbarlık” diye niteleyerek kınayan Rum Yönetimi, İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu ancak bunun uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk sınırları içerisinde olması gerektiği görüşünde.