İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik kara harekatına işaret ederek, "Gazze Şeridi’ne gireceğiz" dedi. İsrail ordu sözcülüğünün paylaştığı görüntülere göre Halevi, İsrail ordusunun “Golani Tugayı” askerlerine seslendi.

Halevi, konuşmasında, “Gazze Şeridi'ne gireceğiz. Hamas'a bağlı unsurları ortadan kaldırmak amacıyla operasyonel bir görev üstleneceğiz. Ayrıca, iki hafta önce cumartesi günü (7 Ekim) gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin görüntülerini ve sahnelerini de aklımızda tutacağız.” ifadelerini kullandı.

“Gazze karmaşık, Gazze aşırı kalabalık.” şeklinde konuşan Halevi, İsrail’in kara harekatına karşı Filistin direniş hareketi Hamas’ın hazırlık yaptığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Düşman orada birçok hazırlık yapıyor ama biz de onlara karşı hazırlanıyoruz. Kara harekatında İsrail ordusunun tüm yetenekleri bize eşlik ediyor. Bu düşünceyle cesur olun. Son derece kararlı olun ve askerlerinize yüksek güven duygusu aşılayın. Bu ruh zaferi getirecektir.”

Can kaybı arttı

Bu arada İsrail-Hamas çatışmasının 15’inci günü geride kaldı. Filistinlilerin can kaybı 4 bin 300'ü aştı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı da bin 400'ü geçti.

İsrail, ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki 20 hastaneyi boşaltılması için uyardı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılarak insani yardımların bölgeye girmeye başladığı bildirildi. Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, UNRWA'nın "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiği belirtildi.

Pazar yeri bombalandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan pazar yerini bombaladığı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Gazze’deki İçişleri Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki pazar yerini bombaladığı belirtildi. Açıklamada, ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken sayı konusunda net bilgi verilmedi.

El-Aksa Radyosu, İsrail’in Nuseyrat çarşısında Akl dükkanını hedef alan saldırısı sonucu çevre dükkanlarda da yangın çıktığını duyurdu.

Haberde, İsrail hava saldırıları nedeniyle ambulansların çarşıya girmekte zorluk çektiği kaydedildi.

Öte yandan Gazze'deki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in doğrudan Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef alması sonucu ölenlerin sayısının 18'i Hristiyan 20 kişiye ulaştığı belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurmuş, Sağlık Bakanlığı da saldırı sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

DSÖ: Rahatsız edici haberler aldık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in, abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin tahliye edilmesini istemesine tepki gösterdi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kudüs Hastanesi'nin tahliyesinin istenmesiyle ilgili rahatsız edici haberler aldıklarını belirtti.

Ghebreyesus, "DSÖ'nün defalarca vurguladığı gibi aşırı kalabalık olan bu hastanelerin hastaları güvenli bir şekilde tahliye etmesi mümkün değil. Hastanelerin hayat kurtarma işlevlerini yerine getirmelerine izin verilmeli. Hastanelerin korunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.