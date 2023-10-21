20 bin lira ödedi serbest kaldı

Lefkoşa’da bulunan Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaptığı esnada uyuşturucu madde ile yakalanan Orhan Denk, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru olguları aktardı. Polis, 15 Ekim 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapan zanlının üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda 10 gram kokain, 27 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının gönüllü ifade verdiğini, davalarını kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi şahsi kullanımı için ithal ettiğini söylediğini aktardı. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 250 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.