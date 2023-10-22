Anlamlı yolculuk

Çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekmek, bu nedenle tedavi görenlere destek olmak için 29 gündür yolda olan, 4 ülkeden geçip 3 bin 600 kilometre pedal çeviren Ceyhun Uzun ve Ryan Mckinlay, Londra’da başladıkları bisiklet yolculuğunu Yedidalga’da tamamladı. Girne Limanı’na dün sabah Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından karşılanan ikili, KKTC’de de 75 kilometre sürüş yaparak öğle saatlerinde Yedidalga’ya ulaştı. Burada da alkışlar ve çiçeklerle karşılanan Uzun ve Mckinlay basına açıklamada bulundu.

Uzun herkese teşekkür etti

Kızı Tanyel Uzun’u 2016’da kanserden kaybettikten sonra eşi Gülay Uzun’la İngiltere merkezli "Tanyel’s Smile" (Tanyel’in Gülüşü) vakfını kuran ve KKTC’de kanser tedavisi gören çocuklarla ailelerine yardım eden Ceyhun Uzun, kızlarının çok sevdiği Yedidalga’ya gelmek için 23 Eylül'de Londra’dan bisikletle yola çıktıklarını söyledi. Londra’da polis memuru olarak görev yaptığını ve bu yolculukta kendisine İngiliz meslektaşı Ryan Mckinlay’ın eşlik ettiğini ifade eden Uzun, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Türkiye’den geçtikleri yolculuklarında eşi Gülay Uzun ile Ryan Mckinlay’ın annesi Rachel Mckinlay’in de yanlarında olduğunu kaydetti. Buradaki 75 kilometrelik sürüşte Green Pedal Kulübü’nün kendilerine eşlik ettiğini belirten Uzun, başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Mckinlay: Amaç farkındalık yaratmak

Ryan Mckinlay ise, yolculuklarının inanılmaz geçtiğini belirterek, Tanyel’s Smile vakfını kurarak kansere karşı farkındalık yaratmak için çalışan Uzun çiftinin yanında olmaktan duyduğu mutluğu ifade etti.

Bolkan: Değerli proje

Green Pedal Cycling Spor Kulübü Derneği Başkanı Erhan Bolkan, sürüşün Kıbrıs bacağını organize ettiklerini, bu süreçte tüm kesimlerden ve kulüplerden destek aldıklarını söyledi.

Etkinlikle ilgili duyuruyu yaptıklarında bisiklet sürüşüne ilk kaydolanın Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu olduğunu dile getiren Bolkan, yaklaşık 100 bisikletli ile bu değerli projenin parçası olduklarını dile getirdi

Amcaoğlu: Anlamı büyük

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise kısa açıklamasında kanserle ilgili farkındalığın spor aracılığıyla yapılmasının çok değerli olduğunu kaydederek, bu tür farkındalık çalışmalarının kültürel etkinliklere de yansımasını temenni etti.

Amcaoğlu, "70-75 kilometrelik bir mesafede bisiklet sürdük. Bir o kadar daha olsa sürerdik çünkü anlamı büyük" diye konuştu.

