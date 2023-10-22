‘Aklım yerinde’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlığının ve aklının yerinde olduğunu, yeterli deneyimin de bulunduğunu söyleyerek, bir sonraki seçimde yeniden aday olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Concorde Otel’de dün bir grup gazeteciyle düzenlediği kahvaltılı toplantıda, Cumhurbaşkanlığındaki 3. yılını ve Azerbaycan ziyaretini değerlendirerek, soruları yanıtladı.

Kıbrıs Türk halkının sesinin kendi başına bir yere kadar çıkabildiğini, Türk Devletler Teşkilatı’nın Kıbrıslı Türkler için organize ettiği bazı görüşme ve temasların hemen Güney Kıbrıs ve müttefikleri tarafından engellenmeye çalışıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, karşı tarafın zihniyetinin Kıbrıslı Türklerin tanınmayı hak etmediği yönünde olduğuna işaret ederek, Güney Kıbrıs’ın Kıbrıslı Türkleri tamamıyla dünyadan izole etmeye ve sesini kısmaya çalıştıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM’nin esas parametreleri ve teamüllere değinerek, bir anlaşma olacaksa “Freely Negotiable” ve “Acceptable” dedikleri esas kavramlar, yani serbestçe ve özgürce müzakereden sona her iki tarafın da onaylayacağı bir anlaşma olabileceğini aktardı.

En az onlar kadar tecrübeliyiz

Kıbrıs meselesinin 60 yıldır devam ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1968’de başlayan resmi temas ve müzakerelerin üzerinden geçen onca zamana karşı netice vermediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw’un “Ben de o kabahatin bir parçasıyım, Annan Planı’ndan sonra Kıbrıslı Rumların tek taraflı AB’ye alınmasına ben de imza koydum pişmanım ve gerçekten kandırıldık, Kıbrıslı Türklere büyük haksızlıklar yapıldı” demesiyle dünyaya önemli bir mesaj verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu dönemde çok ağır eleştiriler aldıklarını, neresi olursa olsun gidip, resmi olmasa da temaslarda bulunarak Kıbrıs Türklerinin hassasiyetlerini, duruşunu anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Azerbaycan temasları milat niteliğinde

Azerbaycan temaslarına da değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan temaslarının bir milat niteliğinde olduğunu vurguladı.

Ziyaretin önceden planlandığını ancak gerçekleştirilemediğini çünkü farklı baskılarla belli bir takım sıkıntılar yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Karabağ zaferinden sonra Azerbaycan’a bu resmi davet sıfatıyla 200 kişilik bir heyetle gidilmesinin önemine vurgu yaptı. Tatar, kendilerine bir bakıma devlet başkanı muamelesi yapıldığını kaydederek, gösterilen ilgi ve misafirperverliğin en üst protokol muamelesi olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in “Türk Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ile hep birlikte KKTC’nin tanınma yolunda daha da ileriye gitmesi için mücadelemize devam edeceğiz” demesinin çok önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmenin çok samimi bir şekilde gerçekleştiğine işaret etti.

Pozisyonumuz nettir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ortak zeminin yakalanmasıyla müzakerelerin gerçekleştirilebileceğini, bir anlaşma olacaksa iki devletin işbirliğiyle olacağını vurgulayarak “Pozisyonumuz nettir, Türkiye’nin de desteğiyle her şey açık ve net. Bu istikrarı sürdürmeye çalışıyoruz. İnşallah Türk devletler teşkilatında daha güçlü bir cephe bizim siyasetimize destek verir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs’ın önemine de değinerek, Kıbrıs denildiğinde sadece adanın toprağının değil, deniz yetki alanları, kara suları, ekonomik münhasır bölge hakkı ve hukukuyla mavi vatanın akla geldiğine işaret ederek, KKTC’nin değerinin her geçen gün arttığını söyledi.

Kıbrıs’ın 2023’te bambaşka bir jeostratejik ve jeopolitik pozisyon kazandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin bölgenin istikrarı ve ulusal güvenliği, Türk-Yunan dengesi için önemini vurguladı.

Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacağım

Cumhurbaşkanlığı’ndaki 3. yılını doldurduğuna dikkat çeken Tatar, bu süreçte yanında olan herkese teşekkür etti.

Görevi süresince halkıyla iç içe olduğunu, hükümetle iyi ilişkiler içinde grevini yürüttüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, yürütülen siyaset konusunda hükümetin desteğinin de önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar sorulan bir soru üzerine, sağlığının ve aklının yerinde olduğunu, yeterli deneyimin de bulunduğunu söyleyerek, bir sonraki seçimde yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtti.