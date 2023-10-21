Libyalı Ahmet eylem yaptı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz hafta Çarşamba günü, Filistin asıllı olan Libya uyruklu 3 kişi, bir otelin önünde asılı bulunan İsrail bayrağını çaldı. Zanlılardan Ahmet Mufta Algurno yakalanırken, diğer 2 kişinin arandığı açıklandı.

Tutuklanan Ahmet Mufta Algurno dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Murat Taşkın, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 01.30 sıralarında, Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir otel önünde, direk üzerinde asılı olan ülke bayraklarından, İsrail bayrağını sirkat edildiğini açıkladı.

Polis, kamera kayıtlarının incelendiğini, zanlının, aranmakta olan 2 kişi ile birlikte olay yerinde tespit edildiğini açıkladı. Polis, bayrağı çalan şahısların zanlının aracı ile olay yerinden ayrıldıklarının belirlendiğini aktardı.

Polis, soruşturmanın sürdüğünü, aranmakta olan zanlıların olduğunu bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.