7 yıl hapis yatacak

Ülkeye Bin 700 adet uyuşturucu hap getirip, bunların 863’ünü sattıklarını kabul eden ve tasarruflarında da 837 tane uyuşturucu hap bulunan Serkan Akgün ve Hasret Şen’in piyasaya sürdüğü haplardan, 500 adet aldığı belirlenen Enes Gülyaprağa hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 7 yıl hapse mahkûm edildi.

Mahkeme yargı aşamasında aleyhine getiren suçlamaları kabul etmeyen sanığı suçlu buldu. Kararda sanığın hapları ticari amaçlı aldığına vurgu yapıldı.

Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kâtip açıkladı.

Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, uyuşturucu suçlarının arttığına ve toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değindi.

Kâtip, sanıkların ticari amaçlı 500 adet MDMA türü uyuşturucu hap tasarruf etmesini aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti.

Kâtip, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Yargıç Kâtip, sanığı oybirliği ile 7 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.