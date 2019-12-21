Rumlar da rahatsız

Lefkoşa Rum Üniversitesi’nin, polisle ilgili anketinde ortaya çıkan sonuçlar açıklandı. Buna göre, Rum halkının polis denetimlerinin yetersizliğinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Fileleftheros gazetesinin konuyla ilgili haberine göre, Lefkoşa Üniversitesi tarafından Ekim-Kasım aylarında bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, vatandaşların yüzde 43’nün, polis devriyesini “o kadar da yeterli” bulmadığı sonucu çıktı

Habere göre, ankete katılanların yüzde 30’u hiç devriye olmadığı yanıtını verirken, yüzde 24’ün “yeterli” gördüğü polis devriyesi, yüzde 3 tarafından “büyük ölçüde yeterli” bulundu.

Hangi bölgelerde daha çok devriye gereklidir sorusuna yüzde 84okullar, yüzde 83 kentler/ şehir merkezleri, yüzde 79 eğlence merkezlerinin olduğu bölgeler, yüzde 74 meydanlar, ticari merkezler ve yollar, yüzde 65 banliyö/semtleri, yüzde 60 dekonfranstasyon hattı, yüzde 47 sahiller, yüzde 42 köyler/kırsal bölgeleri yanıtını verdi.

Öncelik ne olmalı?

Gazete, polisin önceliğinin ne olması gerektiğine ilişkin sorunun yanıtında, yüzde 37’nin uyuşturucuyla mücadeleye, yüzde 36’sının insanlara karşı işlenen suçlara, yüzde 30’unun mal-mülke karşı işlenen suçlara, yüzde 26’sı yol güvenliğine, yüzde 18’inin vatandaşın korunmasına, yüzde 9’unun ise alkol cevabı verdiğini yazdı.

Gazete, ankete katılanların yüzde 76’sının son bir yıl içerisinde polisle iletişime geçtiğinden söz ettiğini yazarken, bunların yüzde 52’sinin ise şikayet başvurusu yaptığını belirtti.

Habere göre, güvenli hissediyor musunuz şeklindeki soruya ise bölgelere göre şu yanıtlar verildi:

“Lefkoşalıların yüzde 25’i çok güvenli, yüzde 58’i yeteri kadar güvenli, yüzde 12’si az güvenli, yüzde 5’i ise hiç güvende hissetmiyor. Limasol’da kendini çok güvende hissedenlerin oranı yüzde 20, yeteri kadar güvenli yüzde 62, az güvenli yüzde 14, hiç güvende hissetmiyorum yüzde 4. Larnaka’da yüzde 25’i çok güvende, yüzde 54’ü yeteri kadar güvende, yüzde 16’sı az, yüzde 5’i hiç güvende hissetmiyor. “Mağusa bölgesinde” yüzde 20 çok güvende, yüzde 54’ü yeteri kadar (güvende), yüzde 22’si az, yüzde 5’i ise hiç güvende hissetmiyor. Baf’ta ise yüzde 16’sı çok güvende, yüzde 42’si yeteri kadar, yüzde 29’u hiç, yüzde 13’ü ise hiç güvende hissetmiyor”

“Yaşadığınız bölgedeki en büyük sorunun ne olduğu sorusuna ise yüzde 28’i herhangi bir soruna sahip olmadığını belirtti. Yüzde 24’ü hırsızlık/soygun, yüzde 23’ü can sıkıcı olaylar, yüzde 15’i tehlikeli sürüş, yüzde 11’i mülteci/göçmen, yüzde 6’sı uyuşturucu, yüzde 5’i hırsızlık, yüzde 4’ü tehlikeli yol ağı, yüzde 4’ü vandallık ve kasti zarar, yüzde 3’ü anti sosyal davranış, yüzde 1’i gençlerin taşkınlığı, yüzde 1’i devriye eksikliği, yüzde 1’i cinayetler, yüzde 1’i fuhuş, yüzde 1’i kundaklama yanıtını verdi.