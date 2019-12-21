29 kişiyi dolandırmış

Hüseyin ÇİÇEK

Capital Bank’ın İskele Şube Müdürlüğü’nü yaptığı 2017 yılında özel ve tüzel kişilere ait 29 hesaptan toplam 770 bin 665 TL ve 169 bin 667 sterlin nakit parayı çekip sahtekârlıkla para ve mal temin eden Mustafa Gülcan hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 5 yıl hapse mahkûm edildi.

Davanın kararını açıklayan Kıdemli Yagıç Ayşen Toroslu, sanığın işlemiş olduğu suçun oldukça ciddi olduğuna vurgu yaptı. Toroslu, sanığın yüksek bir meblağı sirkat ettiğine de değinen Toroslu, kamu yararı gereği hapislik dışında bir ceza verilemeyeceğini vurguladı.

Toroslu, sanığı oy birliği ile 5 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Müşteriler şikayet etti

Sanık, 28 Şubat 2017 ve 29 Aralık 2017 tarihleri arasında Capital Bankası İskele Şubesi’nde müdür olarak çalıştığı sırada, tüzel ve özel kişilere ait hesaplardan dolandırmak kastı ile hile yaparak toplam 770 bin 665 TL ve 169 bin 667 sterlin nakit parayı çekmek suretiyle sahtekârlıkla mal ve para temin etmişti. Sanık, yapılan şikayet üzerine zanlının 8 Mart 2018 tarihinde derdest emri gereği tutuklanmıştı.