800 liraya  satın aldılar

Suna ERDEN

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde seyreden bir aracı Demirhan yakınlarında durduran Narkotik ekipleri uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunun üzerine araçta bulunan zanlılar Nihat Arbak, Osman Özbayır, Yusuf Ayter, Hüseyin Atatüre ve kendilerine uyuşturucu maddeyi sattığı tespit edilen zanlı Fırat Deniz tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Serkan Sakallı, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde Sentetik Canabinoid ithal, alma, tasarruf ve verme suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

Sakallı, 10.04.2020 tarihinde saat 17.50’de Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzeri, Demirhan Polis Karakolu ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekip tarafından Zanlı-2 Osman Özbayır’ın kullandığı, Zanlı-1 Nihat Arbak, Zanlı-3 Yusuf Ayter ve Zanlı-4 Hüseyin Atatüre’nin yolcu olarak bulunduğu NM 541 plakalı salon araç içerisinde arama yapıldığını anlattı.

Arama sonucu yaklaşık 4 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunduğunu belirten Sakallı, tüm zanlıların tutuklandığını söyledi.

Fırat Deniz’in evine baskın

Sakallı, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda zanlıların tasarrufunda bulunan söz konusu maddeyi ayni gün Lefkoşa’da, zanlı-5 Fırat Deniz’den 800 TL karşılığında aldıklarının tespit edildiğini belirtti. Sakallı, zanlı Fırat Deniz’in Lefkoşa’daki ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada 15 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu aktardı. Sakallı, tahkikatın devam ettiğini, aranan bir şahıs ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.