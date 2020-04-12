Faydalı bilgiler

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektör Yardımcısı ve Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, koronavirüs salgınına yönelik önlem olarak uygulanan gündüzleri kısmi ve geceleri tam sokağa çıkma yasağı nedeniyle halkın evlerinde yoğun zaman geçirdiğini belirterek, evlerde yapılabilecek küçük uygulamalarla enerji tasaruffu sağlanabilecek yöntemler hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Abbasoğlu, bu dönemde, iş alanlarının kapalı olması sebebi ile toplam enerji tüketiminde azalma olduğunu kaydederek, diğer yandan konutlardaki harcamanın artışının beklenen bir durum olduğunu ifade etti.

Bu noktada alınacak basit önlemlerle elektrik faturalarının düşürülebileceğine dikkat çeken Abbasoğlu, bu önlemleri aşağıdaki şekilde özetledi;

1. Günışığını en üst seviyede kullanarak aydınlatma için elektrik tüketiminin azaltılması,

2. %10 civarında tasarruf sağlayabilecek bir önlem olan; kullanılmayan ışıkların kapatılması,

3. %15 civarında tasarruf sağlayabilecek bir önlem olan; fırında 35 dakika yapılacak pişirmenin 30 dakikada yapılması ve 5 dakikada kendi ısısında pişirme yapılması,

4. Kullanılmayan tüm elektronik cihazların “stand-by” olarak değil, tamamen kapatılması,

5. Güneş ısısının ve rüzgarın uygun olduğu sürece, çamaşırların dış alanda kurutulması,

6. Çamaşırların, makinede olabilecek kısa programlarda yıkanması,

7. Klima filtrelerinin düzenli şekilde temizlenmesi,

8. Şarjı dolan telefon ve diz-üstü bilgisayarların elektrik fişinden sökülmesi,

9. Tarifenin düşük olduğu gece saatlerinde elektrik kullanılması,

10. Sıcak saatlerde, güneş kollektörleri ile ısıtılan suyun kullanılması,

11. Güneş enerjisi panellerinin ve su ısıtma kollektörlerinin temiz tutulması.

Prof. Dr. Abbasoğlu, bu süreçte ekonomik koşulların daha da ağırlaşacağına dikkat çekerek, uygulanabilecek bu basit önlemlerle ev bütçesine katkı sağlanabileceğini dile getirdi.

Bu zorlu sürecin en kısa sürede sona ermesi için evde kalmanın önemine vurgu yapan ve bu şekilde sağlığımızı koruyabileceğimize atıfta bulunan Abbasoğlu, tüm topluma sağlıklı günler diledi.