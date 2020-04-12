Toplam ölüm 19 bin 715

Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 700 bini aştı. Dünya genelinde Coronavirüs’ten yaşamını yitirenlerin sayısı da 100 bini aştı. ABD yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında 19 bin 715 can kaybı ile İtalya’yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu.

Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) bağlantılı en çok vaka görülen ülke 502 bin 876 ile ABD olurken, onu 161 bin 852 vakayla İspanya, 147 bin 577 ile İtalya, 124 bin 869 ile Fransa ve 122 bin 171 ile Almanya izliyor.

İspanya'da ölümlerde düşüş

İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artışla 16 bin 353'e çıktı. İspanya Sağlık Bakanlığı Covid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Buna göre, Covid-19 nedeniyle önceki gün 605 olan günlük ölüm sayısı dün 510'a geriledi.

İngiltere'de bir günde 917 ölüm

Coronavirüs’ün en fazla vurduğu ülkelerden olan İngiltere'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 917 kişi öldü. İngiltere'de yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 875 oldu.

Hollanda'da ölü sayısı 2 bini geçti

Hollanda'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1316 artarak 24 bin 413'e ulaşırken, ölü sayısı 132 artışla 2 bin 643 oldu.