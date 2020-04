Sanatçı gözüyle salgın

Yakın Doğu İlkokulu Görsel Sanatlar eğitmeni ve sanatçı Selçuk Yalovalı, Coronavirüs salgınına karşı tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs Türkü’nün verdiği mücadeleye Salgın - Başlangıç ( Epidemic - Beginning), Salgın ve Dans (Epidemic and Dance) ve Doğaya geri dönüş (Going Back to Nature) isimli baskı resim sanatı ile destek verdi.

Sanatçı Yalovalı, Salgın Serisi ile adlandırdığı çalışmalarında,

Salgın - Başlangıç ( Epidemic - Beginning) adını verdiği eserinde; “Japon mitolojisine göre felaket habercisi olan kral ringa balığına karanlıktan gelen yaratık gerçekleşecek olan salgını fısıldamaktadır”

Salgın ve Dans (Epidemic and Dance) adlı eserde; “Günümüz insanı doğadan kopmuştur. Hayatını duvarlar arasında sürdürmektedir. Fakat doğada yok oluş ve yeniden doğuş döngüsü devam etmektedir. Bu döngüyü unutan insana doğa varlığını çeşitli salgınlarla hatırlatmaktadır. Sanat eseri, insanın doğa ile olan köklerine dönüşünü ve döngünün bir parçası olduğunu kabul edişini anlatmaktadır. Dans eden insan figürleri insanların yüzyıllardır hastalıklara karşı verdikleri mücadelenin aydınlıkla birleşimini ve umudu yansıtmaktadır.”

Doğaya geri dönüş (Going Back to Nature) adlı eserde ise; “Salgın atlatılmıştır. İnsanoğlu doğadaki yok oluş ve yeniden doğuş döngüsünün bir parçası olduğunu anlamış ve kırılganlığının farkına varmıştır. Doğadaki tüm varlıklarla kendisini bir bütün görmeye başlamıştır.” İfadelerine yer verdi.