Güney'de 811 test yapıldı

Güney Kıbrıs'ta 21 yeni Korona virüs vakasının tespit edildiği açıklandı.

Rum resmi makamlarından dün yapılan açıklamada, son 24 saatte 811 test yapıldığını ve 21 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi .

Yeni pozitif vaka sayısı 21 olurken, toplam pozitif vaka sayısı ise 616'ya yükseldi.

Yeni vakalardan 10 tanesi yerli temasla virüse yakalanırken, 1 tanesinin yurt dışı geçmişi olduğu, diğer 10 kişinin virüsü nasıl kaptıklarının ise araştırıldığı ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2020, 11:12