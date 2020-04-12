‘Perişanız’

Hüseyin ÇİÇEK

Coronavirüs sürecinde çalışmalarına izin verilen taksiciler yolcu bulamıyor. Taksiciler, müşteri kesimlerinin öğrenci ve turistler olduğunu belirterek, “Şimdi günde sadece bir veya 2 yolcu bulabiliyoruz” dedi. Diyalog’a konuşan taksiciler, öğrencilerin büyük bir kısmının gittiğini, turistte olmadığını ifade ederek, “Çalışmamıza izin verildi ancak yolcu yok. Bu nedenle umarın bizler için de hükümet bir önlem alır” dedi.

Bankalara kredi borcu olduğunu söyleyen bazı taksiciler, günlük ortalama 20 ile 40 TL arasında kazanabildiklerini, bu miktarın ise karınlarını doyurmaya dahi yetmediğini dile getirdi.

Ne dediler

Mahmut Coşkun (Uluslararası Taksiciler Birliği Başkanı):

Taksicilerin iş yapması öğrenci ve turiste bağlıdır. Ülkeden yüzlerce öğrenci gitti. Turistler de gelemiyor, bir de sokağa çıkma yasakları eklenince taksiciler olarak iş yapamıyoruz.

Taksiciler taşıyacak yolcu bulamıyor. Zor bir süreçten geçtiğimizi biliyoruz, ancak turizm sektörüne verilen desteğin bize de verilmesini istiyoruz. Taksiciler şu anda günde 1 veya 2 yolcu taşıyabiliyor. Bu da en fazla 40 TL kazanç demek, yani hiçbir taksici eve ekmek götüremiyor. Bu süreç en kısa zamanda son bulmazsa tüm sektördeki gibi taksiciler de büyük bir kaos yaşayacak.

Cihan Yazıcı:

Korunmak amacıyla 15 gün işe çıkmadım, evde kaldım. Bu süre içerisinde tüm birikimi mi harcadım. Bu nedenle tekrar işe başladım. Günde sadece bir veya 2 yolcu bulabiliyorum. Bankaya 3 bin 750 TL kredi borcum var. Ötelesem bile 3 ay sonra nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşünüyorum. Hükümetin bize de destek olması lazım. Umarım bu süreçte en erken zamanda sonlanır, dayanacak gücümüz kalmadı.

Ercan Köz:

Bizi idare ettiğini inananlara sesleniyorum, biz açız, eve ekmek götüremiyoruz. Sokağa çıkma yasağı varken biz kimi taşıyacağız, nasıl iş yapacağız, nasıl para kazanacağız. Yolda bir insan bile yok, perişan durumdayız.

İbrahim Törer:

Sabahtan beri daha hiç siftah yapmadım, ayda 6 bin TL banka borcum var ancak ben eve ekmek bile götüremiyorum. Bu ay ne yapacağım diye kara kara düşünmekteyim. Bu süreç bir an önce sonlansın, durumumuz perişan.

Şahin Yılmaz:

İşler çok kötü, durumumuz perişan. Günde sadece bir veya 2 yolcu bulabiliyorum. Bu süreç ne kadar uzarsa o kadar daha batacağız. Çalışmamıza izin verildi ancak yolcu yok. Bu nedenle umarın bizler için de hükümet bir önlem alır.

Emin Bilgen:

Taksiciler olarak perişan haldeyiz, eve ekmek götüremiyoruz, durumumuz çok kötü. Bir de bazı polis arkadaşlar sanırım bizim faaliyetlerimizin serbest olduğunu bilmiyor. Geçen gün İskele’den müşteri aldım, bir polis aracı beni durdurdu, çalışmamın yasak olduğunu söyleyerek beni tutuklayacağını söyledi. Yanımdaki müşteriye izin belgesi sorulmuyor bana soruluyor.