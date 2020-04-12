Aile isyanlarda

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da geçtiğimiz Perşembe sabahı 13 yaşındaki bir kız çocuğunun evinden kaçırıldığı iddia edildi. Polisin mahkemeye aktardığı şahadete göre, sokağa çıkma yasağını delerek saat 05.00 sıralarında, bir eve giren İbrahim Takımcılar, ev sahibinin 13 yaşındaki torununu kaçırdı. Kaçırılan kız çocuğu aynı gün saat 08.00 sıralarında Akdoğan’da bulunurken, zanlı İbrahim Takımcılar’da önceki gün Dörtyol Polis Karakolu’na giderek teslim oldu.

Mahkemeye meseleyi aktaran Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Yılmaz Güney, zanlı İbrahim Takımcılar’ın, Yasal Vasiden Kaçırma, Mülke Tecavüz ve Sokağa Çıkma Yasağına Aykırı Hareket suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Güney, zanlının 09 Nisan 2020 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Akdoğan' da, sakin R.D.’ye ait ikametgâhın açık banyo penceresinden ikametgâhına izinsiz girip, mülküne tecavüz ettikten sonra, adı edilenin sorumluluğunda bulunan torunu 13 yaşındaki kız çocuğunu yasal vasisinden izinsiz olarak beraberine alarak ayrılıp, Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini söyledi.

Karakola kendi gitti

Çocuğun aynı gün saat 08.00 raddelerinde Akdoğan’da tespit edilerek ailesine teslim edildiğini anlatan Güney, zanlının ise 10.04.2020 tarihinde Dörtyol Karakoluna gelerek teslim olduğunu söyledi. Zanlının aynı gün gönüllü bir ifade vererek işlemiş olduğu suçları itiraf ettiğini belirten Güney, mesele ile ilgili tahkikatın devam ettiğini, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yapılacağını, mesele ile ilgili alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, mahkemeden süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.