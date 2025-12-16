94’ü aklandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri sırasında Eylül 2023’te başlatılan reçete soruşturması da gündemin ön plana çıkan başlıkları arasında yer aldı. Bakan Oğuzhan Hasipoğlu, soruşturma kapsamında 292 eczanenin incelendiğini, suç unsuru bulunmayan 94 eczanenin belirlendiğini, 62 eczacının teminata bağlandığını ve 136 eczane için tahkikatın sürdüğünü açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nı görüşmek üzere toplandı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 12.30’da başladı.

Reçete yolsuzluğu gündeme geldi

Milletvekili Filiz Besim, söz alarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi hakkında konuşulurken aslında ülkede devletin kırılgan gruplara ne kadar elini uzattığının konuşulduğunun kaydetti; bunun devletin vicdanı anlamına geldiğini belirtti.

“Reçete Yolsuzluğu” olarak gündeme gelen reçete soruşturmasının poliste olduğunu kaydeden Besim, bu konuda hangi aşamada olunduğunu sordu.

Bilgi talep edildi

CTP Milletvekili Ceyhun Birinci de, bütçe üzerinde söz alarak, nüfusun bilinmemesinden dolayı hiçbir faaliyetin öngörülemediği eleştirisinde bulunarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı altında faaliyet gösteren dairelere yapılan bütçe artışının yeterli olmadığı görüşünü paylaştı. Reçete soruşturması konusunda hangi aşamada olunduğuna dair bilgi talep eden Birinci, kronik hastaların halen daha ilaca erişimi konusunda sıkıntı yaşandığını savundu; bu hastalara bazı kolaylıklar sağlanması gerektiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Fikri Toros, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir devletin sosyal vicdanının temsilcisi bir kurum olduğunu ifade etti.

Çalışma yaşamında güvenlik standartlarının ne kadar uygulandığını ve denetim faaliyetlerini sorgulayan Toros, devletin, insan ticaretinin önlenmesi ve ayrımcılığa karşı ne kadar duyarlı davrandığını da sordu.

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers ise sosyal sigorta reçeteleriyle ilgili davaların toplum vicdanında iyi bir yerde olmadığını kaydetti. Rogers, bu konuların öncelikli olarak ele alınması ve sonuca ulaşması gerektiğini söyledi.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ise, “Sosyal devleti çok özlüyoruz” diyerek, engelli bireylerin ve ailelerin sorunlarına dikkat çekti. Hamzaoğulları, sosyal yardım alan insanlara bez gönderilip, gönderilmediğini de sordu.

Mimar kardeşinin, şoför kardeşinden daha az emeklilik maaşı aldığını dile getiren Hamzaoğulları, “Hamle, adım, icraat yok” dedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ise konuşmasında, güzellik sektörü alanına değindi. Özellikle kurs yerlerinin kontrolsüz ve denetimsiz bırakıldığını ifade eden Özdenefe, kurs yerlerine yurt dışından öğrenci getirilmesinin engellendiğini ancak bunun bir palyatif çözüm olduğunu söyledi.

Güzellik sektöründe kayıt altında olmayan bir kesimin olduğunu kaydeden Özdenefe, komplike altyapısı olmayan alanlarda kayıt dışı hizmet sunulabildiğini ifade etti. Güzellik sektöründe yüzde 50’lik bir oranın kayıt dışı hizmet verdiğini söyleyen Özdenefe, kayıt dışılığın haksız rekabete neden olduğunu dile getirdi.

Ülkedeki nüfus ve çalışma hayatı çok uluslu bir yapıya dönüştü

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ise, çalışma yaşamında çok ciddi yapısal sorunların olduğunu ifade etti. “Ülkedeki nüfus ve çalışma hayatı çok uluslu bir yapıya dönüşmüştür” diyen Baybars, ülkede yüzde 52 oranında yabancı çalışan olduğunu söyledi. “İş gücüne katılım oranımız yüzde 50’dir” diyen Baybars, yerli iş gücünü koruyucu politikaların yeterli olmadığını belirtti.

Bu bütçeyle sosyal devlet olunmaz

CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise konuşmasına, “Bu bütçeyle sosyal devlet olunmaz, sosyal adalet de sağlanmaz” diyerek, başladı.

Yerli iş gücünün korunmadığını dile getiren Şahiner, “Mesleki planlamayla ilgili bir açılım olacak mı? 2026 yılı içinde sosyal yardım tüzüğüne artış öngören yeni düzenlemeler var mı?” sorularını sordu.

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise, dar gelirli ailelere desteklerin artırıldığına ilişkin bütçe kaleminin hangisi olduğunu sordu.

Sosyal yardım ödeneği insani yaşam koşullarını karşılayacak düzeyde olmazsa kişilerin gelir getirici başka faaliyette bulunmasının önüne geçilemeyeceğini ifade eden Şahali, “Bu insanlar açlığa mahkûm ediliyorsa elbette başka faaliyette bulunurlar” dedi.

Hasipoğlu, soruları yanıtladı

Milletvekillerinin konuşmalarının ardından son olarak söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, soruları yanıtladı.

Bakanlığın çalışma hayatı, işçi-işveren ilişkileri, ihtiyaç sandığı, sosyal sigortalar ile aile politikaları, kadınlar, gençler, engelliler ve yaşlıları kapsayan geniş bir sorumluluk alanı olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, ülkede yaklaşık 165 bin sigortalının bulunduğunu, sigortalıların yarısının KKTC vatandaşı, kalanının ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve üçüncü ülke uyruklulardan oluştuğunu kaydetti.

Hasipoğlu, bu bütçede ek bütçe talep ettiklerini, uygun görülmesi halinde İskele bölgesi Sınırüstü’nde bulunan yaşlı bakım evini 2026 içinde yeniden açmayı planladıklarını söyledi.

Lapta’daki huzureviyle ilgili de yıllardır özel bir yerden kira ödendiğini ve bunun yüksek rakamlara ulaştığını belirten Hasipoğlu, aynı bölgede bakanlığa ait alanda inşaatın hızlandırılacağını söyledi.

Türkiye destekli proje için 2026’da 260 milyon TL’lik ödenek ayrıldığını belirten Hasipoğlu, bu proje tamamlanınca kiralık olandan bakanlığın kendi tesisine geçileceğini ifade etti.

Hasipoğlu, hem Lapta Huzurevi’ne hem de Kalkanlı’ya doktor ve psikiyatrist gittiğini, mevcut personelin görev yaptığını belirtti.

Hasipoğlu, teşkilat yasasının geçmesiyle, engelsiz yaşam evi ve diğer sosyal hizmet birimleri için yeni yıl itibarıyla personel istihdamına yönelik yazışmaların yapıldığını kaydetti.

Reçete soruşturması

Konuşmasında reçete soruşturmasına ilişkin de bilgi veren Hasipoğlu, Eylül 2023’te başlatılan soruşturma kapsamında 292 eczane hakkında tahkikat yürütüldüğünü, incelemelerin henüz tamamlanmadığını söyledi.

Suç unsuru bulunmayan 94 eczanenin tespit edildiğini; 62 eczacının teminata bağlandığını, 136 eczane için tahkikatın sürdüğünü belirten Hasipoğlu, savcılığa geçen bir eczane ve bu eczaneyle bağlantılı 2 doktor bulunduğunu, bunun dışında ceza davası açılmak üzere savcılığa gönderilen dosya olmadığını ifade etti.

Meclis Genel Kurulu’nun bütçe görüşmeleri Hasipoğlu’nun konuşması ve bütçe oylamasının ardından tamamlandı.