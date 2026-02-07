Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’de 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin üçüncü yılında, Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden KKTC’nin “Şampiyon Melekleri", aileleri ve sevenleri tarafından gökyüzüne bırakılan beyaz balonlarla anıldı.

Şampiyon Melekleri anma programı çerçevesinde, beyaz balonlar “Adalet ile Sonsuz Sevgi” mesajıyla Şampiyon Melekler’in kabirleri başından gökyüzüne bırakıldı.

Gazimağusa Kabristanlığındaki anma etkinliğine, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakan, milletvekilleri ve belediye başkanları da katılarak, ailelere destek verdi, kabirlere çiçek bıraktı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Şampiyon Melekler için ilk önce dua okundu. Ardından balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı, Selin Karakaya’nın annesi Ruşen Yücesoylu Karakaya, burada yaptığı kısa konuşmada, “Söylenecek söz yok. Şampiyon Melekler sizi çok seviyoruz. Beyaz balonları adalet ve sevgi yolunda şampiyonlarımız için bırakıyoruz." dedi.

Gazimağusa’nın yanında Şampiyon Melekler’in kabirleri bulunan Yeniboğaziçi, Vadili, Dörtyol ve Ulukışla mezarlıklarında da aileler Şampiyon Melekleri eş zamanlı olarak andı.

Şampiyon Melekler için saat 15.30’da da Polatpaşa Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Anma etkinliği düzenledi

Öte yandan Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), yakın geçmişte vefat eden üyeleri Abit Sedat Tuncan ve Kenan Atakol ile 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitiren Şampiyon Melekleri anmak amacıyla etkinlik düzenledi.

“Unutmadık, Unutturmayacağız” başlığıyla, Ortaköy’de bulunan İMO Anı Parkı’nda 10.00’da gerçekleştirilen etkinliğe KTMMOB ile İMO yetkililerinin yanı sıra merhum üyelerin aileleri ve sevenleri katıldı.

İMO Başkanı Abdullah Ekinci 6 Şubat’ın Kıbrıs Türk toplumu için önemine işaret ederek başladığı konuşmasında Atakol ve Tuncan ailelerine anma programına katıldıkları için teşekkür etti ve başsağlığı diledi.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal da odacılığın aynı zamanda vefa demek olduğunu, sadece birkaç unsur ve üye menfaatleri dışında toplumsal görevinin de bulunduğunu söyledi.

Yitirilen iki üyeyi saygıyla anarken Şampiyon Meleklerin ailelerine de başsağlığı dilediklerini söyleyen Aysal, sonsuzluğa uğurlananların isimlerinin anmanın yapıldığı parkta yaşayacağını ifade etti.



