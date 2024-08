Adalet istiyorum

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz yıl hunharca bir cinayet sonucu öldürülen 16 yaşındaki Zehie Helin Resssur cinayet davasında sona yaklaşıldı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda görüşülen davada dün meselenin tahkikat subayı polis müfettişi Erdim Kara mahkemeye yeminli şahadet verdi. Mahkeme sonrası basına konuşan Helin’in acılı annesi Zişan Reessur Saltukhan, kızının cinayet öncesinde tacize uğradığını, ardından cinayete kurban gittiğini iddia etti.

Polis subayı bulgularını aktardı

Sefer Buğra Altundağ’ın yargılandığı cinayet davasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Kıdemli Savcı Emine Taşkın, dünkü duruşmada, meselenin tahkikat subayı Erdim Kara’yı mahkemeye tanık olarak dinletti.

Erdim Kara, 25 Ocak sabahı saat 07.40’ta, İskele, Long Beach bölgesinde bir otel şantiyesinde bayan cesedi olduğuna dair bilgi aldığını ve bölgeye intikal ettiğini açıkladı. Bölgeye geldiğinde, 16 yaşındaki maktulenin yerde cansız şekilde yattığını, yüzünde ve başının her iki kısmında kan olduğunu gördüğünü anlatan Kara, olay mahallinde tekerlek izleri de tespit ettiğini açıkladı.

Cesedin bulunduğu yerin 100 metre ilerisinde de yoğun kan izleri tespit ettiğini ve konu bölgeyi de kordon altına aldığını belirten Kara, olay mahallinde inceleme yapan Adli Tıp Uzmanı tarafından yapılan incelemede, maktulenin en az 8 saat önce, künt cisimle vurularak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine bölgede yapılan aramada, kanlı olarak bulunan demir kalıp gerdirme vidasının emare alındığını açıkladı.

Aracı sınır kapısı yakınlarında bulundu

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nden, Derinya Sınır Kapısı yakınlarında, çalışır vaziyette bir aracın terk edilmiş olarak bulunduğunu ve içerisinde kan lekeleri olduğu, ayrıca araçtaki bazı kıyafetlerin yakılmaya çalışıldığına dair bilgi aldığını bildiren Kara, bir polis ekibini Gazimağusa’ya gönderdiğini ifade etti.

Yürüttüğü soruşturmada, Helin’in en son 01.43’te Gazimağusa Suriği Bölgesi’nde telefon görüşmesi yaptığının, daha sonra telefonunun kapandığının belirlendiğini anlatan Kara, otel şantiyesi giriş alanından elde edilen kamera görüntülerinde, sanığın 01.59’da aracıyla, bölgeye hızlı ve panik bir şekilde girdiğini ve 02:12’de yine süratle ayrıldığını belirlediğini açıkladı. Sanığın, aranan şahıs ilan edildiğini ve Lefkoşa Bilgi Değişim Ofisi’ne, iade edilmesi için girişimde bulunduğunu belirten Kara, aynı gün zanlının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde tespit edildiğini ve saat 19.10’da Birleşmiş Milletler görevlileri tarafından kendilerine teslim edildiğini bildirdi.

Emare araç incelendi

Sanığın olayda kullandığı emare araç, mahkeme heyeti tarafından, İskele Polis Müdürlüğü bahçesinde incelendi. Mahkeme, duruşmayı, tahkikat subayının dinlenmesine devam edilmek üzere 15 Ağustos 2024 tarihine erteledi.

Acılı annenin isyanı: “Kızın o saatte dışarıda ne yapıyordu” diye soran var

Mahkeme sonrası basına kısa açıklama yapan acılı anne Zişan Reessur Saltukhan, cinayet öncesinde kızının tacize uğradığını ve uğradığı tacizin ardından cinayete kurban gittiğini iddia etti. Saltukhan, davanın sonuna kadar takipçisi olacağını belirten Saltukhan, “adalet istiyorum” şeklinde konuştu.

Saltukhan şunları söyledi:

“Bir buçuk yıldır mahkemeye gidip geliyorum. Her şey ortada ama dava bitmiyor. Kızım katledildi, canım çok yandı. Kız çocuğunun o saatte dışarıda ne işi vardı” diye soranlar var. Kızım tacize uğradı, karşılık vermediği için öldürüldü. Kızım şu an toprağın altında gömülü, canice işlenen bir cinayet bu. Katilin cinnet getirdiğini söylüyorlar ama doğru değil. Cinnet getiren insan dönüp tekrar tekrar vurmaz, öldüğünden emin olmaya çalışmaz.”

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024, 10:10