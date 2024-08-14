‘Deport’ edilmeli

Suna ERDEN

Lefkoşa’da çalıştığı kırtasiye dükkanına müşteri olarak gelen 20 yaşındaki genç kıza cinsel taciz ve saldırıda bulunan 59 yaşındaki Ahmet Talaş dün mahkeme emriyle cezaevine gönderildi. Duruşmada zanlının genç kızın kalçalarını sıktığı, göğsünü okşadığı, zorla dudaklarından öpmeye çalıştığı ve taciz esnasında, “erkek arkadaşın da sana böyle dokunacak” dediği aktarıldı.

Zanlının ilk etapta isteyerek yapmadığını, elinin çarptığını söylediği ancak iş yeri kameralarından cinsel saldırının açıkça görülmesi üzerine aleyhine getirilen davayı kabul ettiği belirtildi.

Kuzey Kıbrıs’ta 30 yıldır yaşayan ve 4 ay önce KKTC vatandaşlığı alan zanlının tutuklu yargılanması talep edildi.

Talebe itiraz edilse de mahkeme, zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderdi.

Fırsatını bulup, sıkıştırdı

Duruşmada olguları aktaran Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru, Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde bir kırtasiye dükkânında çalışan zanlının 12 Ağustos 2024 tarihinde saat 11.50 sıralarında iş yerine müşteri olarak gelen 20 yaşındaki genç kıza, yalnız kaldıkları bir anda cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının Ç.K.’nin kalçasını sıktığını, göğsünü okşadığını, zorla dudaklarından öpmeye çalıştığını ve bu esnada,” erkek arkadaşın da sana böyle dokunacak” dediğini aktardı. Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün çalıştığı iş yerinde tespit edilerek, mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.

Kameralara yansıdı

Polis, zanlının tutuklandıktan hemen sonra beyanında “isteyerek yapmadım, elim çarptı” dediğini, ancak incelenen iş yeri kamera görüntülerinde suçun işlendiğinin aşikar olarak görüldüğünü açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının dün itibariyle aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Cinsel suçlar arttı

Savcı Mehmet Özyay, polise bazı sorular yöneltti. Polis, sorulan sorular üzerine şikayetin devam ettiğini, zanlının ilk etapta suçunu kabul etmese de daha sonra davasını kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının 4 ay önce vatandaş olduğunu ancak işlenen suçun hapislik öngördüğünü belirtti. Polis, zanlının hapis yatmamak için kaçabileceğini söyledi.

Savcı Özyay da ülkede cinsel suçlarda artış olduğunu, kısa süre önce vatandaş olan zanlının henüz daha yeni kimlik almışken böyle bir suç işlediğini, davasını kabul ettiğini, hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Savunma tutuklu yargıya itiraz etti

Zanlının avukatı ise tutuklu yargı talebine itiraz ederek, müvekkilinin teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Zanlının uzun süredir KKTC’de yaşadığını, kısa süre önce de vatandaş olduğunu ve kaçma ihtimali bulunmadığını kaydeden zanlı avukatı, mahkemeye 2 kefil dinletti.

Mahkeme cezaevine gönderdi

Gerçekleştirilen duruşmanın ardından mahkeme, zanlının işlediği iddia edilen suçların ciddi ve toplumda infial yaratan suçlar olduğunu belirterek, kaçmasını önlemek amacıyla 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024, 10:09