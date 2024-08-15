Girne'nin İncisi: Merit Park Hotel'de yenilikler ve değişim rüzgarları

Kuzey Kıbrıs’ın gözde otellerinden biri olan Merit Park Hotel, yıllardır sunduğu hizmetlerle adından söz ettirmektedir. Ancak, zamanın getirdiği yenilikler ve değişen misafir beklentileri, otelin bazı alanlarının güncellenmesi ihtiyacını doğurdu. Merit Otelleri, bu değerli tesisin kendi yüksek standartlarına ulaşması için kapsamlı bir renovasyon programı başlattı. Bu süreçte öne çıkan iki temel konuya dikkat çekmek istiyorum.

Birincisi: Havuzlar ve rekreasyon tesisleri:

Merit Park Hotel’in havuz ve rekreasyon alanları, günümüz misafirlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde yenilendi. Özellikle havuz çevresine yerleştirilen lüks kabanalar, misafirlerin konforunu en üst düzeye çıkarmak için tasarlandı. Bu kabanalar, sadece konforlu değil, aynı zamanda estetik açıdan da büyüleyici bir deneyim sunuyor. Şık mobilyalar, modern tasarım unsurları ve havuz manzarasının tadını çıkarabileceğiniz özel alanlar, misafirlerin huzur ve keyif dolu bir gün geçirmeleri için ideal bir ortam sağlıyor. Bu konforum yanı sıra kabanaların içerisinde bulunan klima, minibar ve modern teknoloji ürünü olan telefon şarj üniteleri de sizlere özel olduğunuzu hissediyor. Bu nedenle, misafirlerin rezervasyon yaparken kabanalarda kalmak istediklerini belirtmeleri, unutulmaması gereken bir ayrıntıdır.

İkinciye gelirsek, Ana Restoran ve Lobby:

Ana restoran ve lobby alanları, modern tarzda yeniden dekore edilerek, otelin genel atmosferine yeni bir soluk getirildi. Lobby’nin en büyük eksikliği olarak görülen teras alanının olmaması sorunu, geniş bir bahçe ve terasla çözüldü. Bu yeni teras alanı, misafirlere deniz manzarasının tadını çıkarabilecekleri ferah bir ortam sunuyor. Restoran alanında yapılan değişiklikler ise, hem genişletilen teras alanı hem de yenilenen iç dekorasyon ile misafirlerin rahatlıkla yer bulabilecekleri bir ortam yaratıyor.

Şimdi sizlere çok özel bir alandan bahsedeceğim; The Quum

Kum Havuzu ile eğlence ve rahatlama deneyiminizi yeniden keşfedeceksiniz. Yenilenen otelde sizlerin keyifli vakit geçirebilmesi için sunulan bu eşsiz deneyimle, tatiliniz farklı bir boyut kazanacak. Kum havuzu, plaj keyfini otele taşıyan, tamamen doğal ve hijyenik kumlardan oluşan bir alan sunmaktadır. Plaj huzurunu ve rahatlatıcı etkisini otelin konforlu ortamında yaşamanızı sağlar. Aileler ve çocuklar için güvenli ve eğlenceli bir alan sunan kum havuzu, aynı zamanda yetişkinlerin de yumuşak kumlar üzerinde yürüyerek ya da uzanarak stres atabilir ve doğanın iyileştirici gücünden faydalanabilirler.

Gelelim Merit Park Otel’in vazgeçilmezleri: Çocuk Kulübü

Merit Park Hotel’in öne çıkan diğer özellikleri arasında, belki de bu coğrafyanın en gelişmiş çocuk kulübü ve otelin simgelerinden biri haline gelmiş olan Casino da yer alıyor. Çocuk kulübü, eğitici ve öğretici aktiviteleriyle çocukların hem keyifli vakit geçirmesini hem de yeni bilgiler öğrenmesini sağlıyor. Casino ise, otelin eğlence anlayışını taçlandıran bir diğer önemli unsur olarak öne çıkıyor.

Şimdi ise olmazsa olmaz Fora Balık Restoran’dan bahsettikten sonra yeni açılan İtalyan restoranı anlatırken, bu restoranın lezzetlerini mutlaka denemeniz gerektiği söylemeden geçemeyeceğim.

Otelin gastronomi alanındaki en gözde mekanlarından biri olan Fora Restoran, mükemmel mezeleri, lezzetli yemekleri ve güler yüzlü hanım servis ekibiyle misafirlerine unutulmaz bir yemek deneyimi sunuyor. Restoranın teras alanının genişletilmesi, yaz aylarında rezervasyon bulmakta zorluk çeken misafirler için büyük bir avantaj sağladı. Bunun yanı sıra, otelin yeni açılan İtalyan restoranı da büyük ilgi görüyor. Bu şık restoran, özellikle otelin Genel Müdürü Alper Pınar’ın ilgi alanlarından biri olan pizza ve makarna yapımı için özel olarak getirtilen fırın ve cihazlarla dikkat çekiyor. Terasta, muhteşem bir manzara eşliğinde sunulan İtalyan lezzetleri, misafirlerin damaklarında unutulmaz tatlar bırakıyor.

Yenilenen odalar ve huzur verici Botanik Bahçe

Merit Park Hotel, misafirlerine en üst düzeyde konfor ve lüks sunmak amacıyla odalarının büyük bir kısmını yeniledi. Bu odalar, zarif ve modern mobilyalarla döşendi ve en son teknoloji ile donatıldı.

Geniş ve ferah tasarımlarıyla dikkat çeken odalar, hem estetik açıdan hem de işlevsellik açısından misafirlerin tüm beklentilerini karşılamak üzere tasarlandı. Geniş yataklar, konforlu oturma alanları, akıllı TV'ler, hızlı internet erişimi ve modern banyolar, misafirlerin konaklamalarını daha keyifli hale getiriyor. Bu yenilenmiş odalar, hem tatil hem de iş seyahatleri için ideal bir ortam sunuyor.

Bunun yanı sıra, otelin botanik bahçesi de büyük bir özenle yenileniyor. Akdeniz iklimine uygun bitkilerin seçildiği bu bahçe, doğanın sakinleştirici etkisini hissedebileceğiniz bir vaha olarak tasarlandı. Zeytin ve Jakaranda ağaçları, lavantalar, kekikler, yaseminler ve begonviller gibi bölgeye özgü bitkilerle donatılan bahçe, hem görsel bir şölen sunuyor hem de misafirleri huzura davet ediyor. Bahçede yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve çeşitli oturma köşeleri bulunuyor, bu sayede misafirler doğanın tadını çıkarırken rahatlayabilir ve dinlenebilir.

Bu botanik bahçe, otelin geniş teras alanı ile mükemmel bir uyum içinde olup, deniz manzarası ile birleşerek misafirlerine doğayla iç içe bir deneyim sunuyor. Sabah yürüyüşleri, gün batımı manzaraları ve serin Akdeniz esintisi eşliğinde geçirilen anlar, misafirlerin hafızalarında kalacak unutulmaz anılar yaratıyor.

Merit Park Hotel’in bu dikkatle tasarlanmış botanik bahçesi, otelin genel atmosferini zenginleştirirken, misafirlerine hem estetik hem de ruhsal bir yenilenme sağlıyor. Akdeniz'in doğal güzelliklerini keşfetmek ve bu huzur dolu ortamda vakit geçirmek, otelin sunduğu benzersiz bir deneyim olarak öne çıkıyor. Hem terasta hem de bahçede devam eden bu çalışmalar, otelin doğal dokusunu daha da zenginleştirecek.

Merit Park Hotel, yaptığı yeniliklerle misafirlerine her anlamda konfor ve keyif dolu bir tatil sunmayı amaçlıyor. Hem mevcut olanaklar hem de eklenen yeni detaylar, otelin cazibesini daha da artırıyor. Lüks kabanalar, geniş teraslar, şık restoranlar ve yenilenmiş odalarla Merit Park Hotel, Girne’nin incisi olmaya devam ediyor. (Editör: Devrim Metin)

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024, 14:18