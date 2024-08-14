2 ayda yargı

Türkiye’den Güney Kıbrıs’a kaçak yollardan gittikten bir buçuk yıla yasa dışı yollardan Kuzey Kıbrıs’a gelen Suriyeli Altaha Mustafa ve Laith Al-Hasan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Akıncılar bölgesinde sınırı ihlal ederek, ülkeye giriş yapan daha sonra Lefkoşa’ya bağlı Demirhan bölgesinde yakalanan iki zanlının tutuklu yargılanmasına emir verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 11 Ağustos 2024 tarihinde saat 07.00 sıralarında Güney Kıbrıs’ta sakin Altaha Mustafa ve Laith Al-Hasan’ın, Akıncılar bölgesinde henüz tespit edilemeyen bir bölgeden geçerek askeri yasak bölgeyi ihlal edip KKTC'ye geldiklerini söyledi.

Polis, zanlıların Demirhan bölgesinde Erülkü Süpermarket önünde tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlıların ifadelerinde 2023 yılında Türkiye'den gayri yasal yollardan güneye gittiklerini, şimdi ise ülkelerine dönmek istedikleri için KKTC’ye geldiklerini söylediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

