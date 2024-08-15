Kahramanlar  unutulmayacak

Raif UZKAN

Barış Harekatının ikinci aşamasında Haspolat bölgesinde şehit düşen 15 Mehmetçik Haspolat'ta düzenlenen törenle anıldı.

Haspolat Şehitler Anıtı önünde yapılan törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin yanı sıra, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Haspolat Muhtarı Talip Özdemir, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Başkan Yardımcısı Çetin Serez, diğer muharip dernek ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Tören, anıta çelenklerin sunulmasıyla başlandı; saygı duruşu, İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ve Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin konuşmalarının ardından tören din görevlisinin dua okumasıyla sona erdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Rum tarafının yeni bir harekât planı çerçevesinde yığınaklar yapmasının, Barış Harekâtının ikinci aşamasını gerekli kıldığını aktararak, Rumların gücünün Atlılar Muratağa ve Sandallar'da savunmasız çocuk ve kadınlara, Taşkent'te ise silahsız erkeklere yettiğini söyledi.

Töre, Kıbrıs'ta iki kesimliliğin asla bozulmayacağını, KKTC topraklarının Rumlara verilemeyeceğini ve taviz verilmesinin söz konusu olmayacağını kaydederek, Kıbrıs Türkünün "mavi vatan" ve "gök vatandaki" haklarından geriye gitmeyeceğini sözlerine ekleyerek, vatan savunmasında şehit düşenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı bir ömür diledi.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar da törende yaptığı konuşmada, şehitlerin, savaşların kaçınılmaz sonucu olduğunu söyledi. Bayar, vatan topraklarının şehit vermeden vatan olamayacağının altını çizdi, vatan savunması uğruna yaşamını yitirenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı bir ömür diledi.

Bayar, özgür ve egemen KKTC devletini yaşatmanın ve ileriye götürmenin şehitlere bir borç olduğunu ekledi.

