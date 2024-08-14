'Estia Planı’ devrede

Güney Kıbrıs, Lübnan'da olası tahliyeler için 'Estia Planı'nı uygulamaya hazırlanıyor.

Güney Kıbrıs, Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle Lübnan'da olası tahliyeler için 'Estia Planı'nı uygulamaya hazırlanıyor. Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, bugün yaptığı açıklamada, Larnaka'daki okullarda vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Kombos, Kıbrıs’ın Lübnan'dan vatandaş tahliyeleri konusunda gerekli tüm önlemleri aldığını belirtti.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda (CNA) yer alan habere göre, Estia Planı’nın, daha önce 2006 ve 2023 yıllarında aktive edildiğini hatırlatan Kombos, Kıbrıs’ın organize tahliyeler gerçekleştirmek için hazır olduğunu vurguladı.

Uluslararası iş birliği, özellikle Kanada ile ilgili olarak sorulduğunda, Kombos, bu tahliyeleri kolaylaştırmak için birkaç ülke ile anlaşmalar yapıldığını doğrulayarak, “Bu plan, bizim aracılığımızla vatandaşların organize tahliyelerini ve ardından varış noktası ülkelerine transferlerini içeriyor" dedi.

2006 yılında ülkenin 60 bin kişiye kadar barınma sağladığını hatırlatan Kombos, “Büyük sayıları barındırabiliriz, ancak bunların uzun süre kalmayacak şekilde ayrılmaları gerekiyor” diye ekledi.

Kombos, Kıbrıs'ın kuzeyindeki tepkilere de işaret ederek, bu eleştirilen 'temelsiz' olduğunu söyledi ve hükümetin çabalarının tamamen insanı amaçlı olduğunu kaydetti.