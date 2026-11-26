Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde KKTC Alevi Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek, merkez yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Ataoğlu, DP’nin hükümetlerde görev aldığı dönemlerde Alevi toplumunun ihtiyaç ve beklentilerine duyarlılıkla yaklaştığını belirterek, cemevinin hayata geçirilmesi sürecine katkı koymuş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ataoğlu, gençlerin bir araya gelmesine olanak sağlayan gençlik kampından yararlanmaları ve özellikle Gazimağusa bölgesinde düzenlenen kültürel etkinliklerin desteklenmesi konusunda da üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini kaydetti.

DP milletvekili adayları arasında Cengiz Demir’in yer almasının kendileri açısından önemli olduğunu da belirten Ataoğlu, toplumun farklı kesimlerinin temsil edilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Ataoğlu, 6 Aralık seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, DP’nin 50 milletvekili adayı ve 18 belediyenin tamamındaki belediye meclis üyesi