CTP Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan Adayı Turan Rahvancıoğlu, Alsancak’ın Milos bölgesinde kullanılmayan belediye binasını gündüz yaşlı bakım merkezine dönüştürmeyi planladıklarını açıkladı. Yaşlı bakımının ailelere ciddi ekonomik yük getirdiğine dikkat çeken Rahvancıoğlu, belediyenin mevcut imkânlarıyla ailelere destek olmayı hedeflediklerini söyledi.

Turan Rahvancıoğlu, CTP Girne milletvekilleri, milletvekili adayları ve LAÇ Belediye Meclisi üyesi adaylarıyla birlikte Hisarköy ve Karşıyaka’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Bölgelerde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden, projelerinin yer aldığı broşürleri dağıtan Rahvancıoğlu, Hisarköy Spor Derneği Lokali’nde ve Karşıyaka’da yaptığı konuşmalarda belediye başkanlığına yönelik projelerini anlattı.

Yaşlı bakımında ailelere destek

Yaşlı bakımının aileler üzerindeki ekonomik yüküne dikkat çeken Rahvancıoğlu, bakıcı giderlerinin kimi zaman kişilerin maaşlarının neredeyse tamamını tükettiğini ve temel ihtiyaçların karşılanmasını zorlaştırdığını söyledi.

Projelerini belediyenin mevcut imkânlarını dikkate alarak hazırladıklarını belirten Rahvancıoğlu, Alsancak’ın Milos bölgesinde bulunan kullanılmayan belediye binasını gündüz yaşlı bakım merkezine dönüştürmeyi planladıklarını açıkladı.