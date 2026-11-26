Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, seçimi kazanmaları halinde kuracakları hükümetin hesap veren bir hükümet olacağını belirterek, “Yeni yönetim anlayışına çok ihtiyacımız var. Kötü gidişatı durduracağız, kurumlarımızı güçlendirip, iyileştireceğiz.” dedi.

CTP, Ortak Gelecek Programı’nı açıkladı. Lefkoşa’da, Concorde Otel’de düzenlenen “Yeni Bir Dönem Başlıyor” sloganlı basın toplantısına, CTP Genel Başkanı İncirli’nin yanı sıra Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekili adayları katıldı.

İncirli, konuşmasına, “6 Aralık’ta seçimleri kazandığımızı görüyoruz. Halkın tepkileri de kamuoyu yoklamaları da bu yönde. Biz o yüzden 7 Aralık’ı konuşmak üzere toplandık” diyerek başladı.

Programı, yaşayan bir organizma olarak gördüğünü kaydeden İncirli, “Çünkü dinamik bir programdır bu… İçerisinde yeni şeyler girebilir, bazı şeyler zaman içerisinde değişebilir” dedi. İncirli, programda çok insanın, kurumun, sivil toplumun emeği olduğunu söyledi.

Programın içerisinde 100 küsur politika olduğunu ifade eden İncirli, 10’dan fazla alanda ciddi dönüşüm planladıklarını ve üç tane stratejik eksenleri olduğunu belirtti.

Ekonomik yaşamda öngörülebilirliğin sağlanacağı, yenilikçi ve üretime dayalı bir ekonomik modelle ilerleyeceklerini ifade eden İncirli, “Üretim olmazsa istihdam da olmaz, istihdam olmazsa da ülkede insanların yaşayacağı zorluklar baş edilemez bir hale gelir. Üretimin, istihdamla birlikte desteklendiği, dış şoklara karşı dayanıklı olacak şekilde ekonomik programımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Yönetimde güven, ekonomide istikrar, herkes için kalkınma

Üç stratejik ekseni, “yönetimde güven, ekonomide istikrar, herkes için kalkınma” olarak sıralayan İncirli, güçlü sosyal adalet vurgusu yaparak, “Yeni dönemde insan onuruna yaraşır, sosyal devlet anlayışının esas alınacağı bir yönetimle ilerleyeceğiz” dedi.

“Elektriğe ne yatırım yapıldıysa CTP döneminde yapıldı”

Enerjiyi ayrı bir yere koyan İncirli, enerji arz güvenliğinin sağlanmadığını ve çok pahalıya mal edildiğini kaydederek, “Yatırımlarımızı ve bakımlarımızı gelir gelmez ilk günden itibaren gerçekleştireceğiz. Çünkü enerji konusu stratejik bir konudur.” dedi.

“Elektriğe ne yatırım yapıldıysa CTP döneminde yapıldı. Yine bir CTP dönemi başlayacak” diye konuşan İncirli, “Bu kırmızı bir alarmdır. Gelir gelmez kirli ve pahalı üretimden ülkeyi kurtarmamız gerekiyor” vurgusu yaptı. İncirli, hükümete gelmeleri durumunda sağlıkta, eğitimde ve sosyal bakımda devrim niteliğinde hizmetleri olacağını da kaydetti.

Ülkede güvenlik krizi vardır

“Ülkede güvenlik krizi vardır” diyen İncirli, başta nüfus sayımı olmak üzere, muhaceret filtreleri ve takiple birlikte kurulacak sistemle kaçak yaşamın önüne geçilmesi yönünde ciddi adımlar atacaklarını kaydetti. İncirli, bütün bunların takvimiyle ve bütçeleriyle birlikte hazırlandığını söyleyerek, hangi kurumların görev alacağının da belirlendiğini ifade etti.

Devlet kurumlarıyla var olabilir

Devletin yeniden yurttaşına devlet gibi davranması konusunu çok önemli gördüklerini kaydeden İncirli, şu andaki yapının buna çok uzak olduğunu söyledi. İncirli, “Devlet kurumlarıyla var olabilir. Bizim hedefimiz kurumların kapsayıcı olmasıdır. Ülkeler ancak hukukun üstünlüğünün, fırsat eşitliğinin ve geniş tabanlı katılımın olması gelişebilir ve ilerleyebilir” dedi.

Ülkenin kaynakları halkın faydasına olacak şekilde kullanılacak

“İhaleler şeffaf olacak” diyen İncirli, ülkenin kaynaklarını verimli, halkın faydasına olacak şekilde kullanacaklarını vurguladı. Hesap verebilirliğin çok önemli bir konu olduğunu da kaydeden İncirli, “Biz sorulan her soruya cevap vereceğiz. Hatta soru sorulmadan önce alınan kararların, yapılan harcamaların her bir kuruşun şeffaf bir takip edilmesini sağlayacağız” dedi. Kamuda verimlilik olmadığını söyleyen İncirli, “Kamuya bir çeki düzen vermemiz, siyasi baskıdan arındırmamız gerekir” diye konuştu.

Temel tüketimde KDV sıfırlayacağız

Hayat pahalılığıyla mücadele konusunun da önemli olduğunu dile getiren İncirli, “Temel tüketimde KDV sıfırlayacağız ve rafa kadar fiyatları takip edeceğiz.” diye konuştu. İncirli, hükümete gelmeleri halinde KDV iadesi vereceklerini de ifade etti.

Planlı bir tarıma geçilmesi gerektiğini söyleyen İncirli, kısa sürede güneyle rekabet edebilecek bir fiyata eti indirebileceklerinin hesabını yaptıklarını dile getirdi. Gıda güvenliğinin de hükümete gelmeleri halinde en öncelikli konularının başında geleceğini kaydeden İncirli, tarımsal üretimle-turizmi bağlayacak şekilde ilerleyeceklerini, sanayinin de üretime devam edebilmesi için maliyetlerin düşürülmesi üzerinde çalışacaklarını belirtti.

Hak olanı lütuf gibi sunma dönemi bitecek

“Hak olanı lütuf gibi sunma dönemi bitecek” diyen İncirli, sağlık ve eğitimde ise nitelikli dönüşüm yapılacağını söyledi. Tam gün eğitim uygulamasını kaldıracaklarını belirten İncirli, çalışma hayatında, emeği karşılığının güvence altında olacağını söyledi.

Bir yıl içerisinde nüfus sayımı yapılacağını bunun planlı yönetim ve kaçak yaşamla mücadele için çok önemli olduğunu vurgulayan İncirli, muhacerette, ülkeye girişte ön bildirim şartı koyacaklarını söyledi. İncirli, güncel asgari ücrete göre bursların düzenlenmesi ve düzenli ödenmesine de büyük bir hassasiyet göstereceklerini belirtti.

Askerlik konusuna da değinerek, 2025 yılında yasa önerisi verdiklerini dile getiren İncirli, “Bunu komitede görüşmeyi bile kabul etmediler” dedi.

İncirli, 2024 yılında alternatif sivil hizmetin askerlik içine konulması, 2023 yılında ise Askeri Suç ve Cezalar Yasası’nda değişiklik yapmak istediklerini ancak yine reddedildiğini belirtti. Bedelli askerliğin, her gencin karşılayabileceği bir ücret olmasını daha önce tasarladıklarını söyleyen İncirli, “Bizim bu konuda alnımız açıktır” dedi.