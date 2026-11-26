UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri nedeniyle 7 Aralık’ta kamu okullarında eğitime bir gün ara verileceğini açıkladı. Seçimde görev yapacak kamu personeli ve öğretmenler de idari izinli sayılacak. Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı’na konuya ilişkin yazı gönderildiği belirtildi. İki seçimin aynı gün yapılması nedeniyle sayım-döküm işlemleri ve sonuçların alınmasının tek seçime göre daha uzun süreceğine dikkat çekilen açıklamada, 7 Aralık’ta kamu okullarında eğitime ara verilmesinin ve seçimde görev yapacak kamu personeli ile öğretmenlerin idari izinli sayılmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

“Halkımız kopyacılara değil, UBP’ye oy verecek”

Üstel, seçim kampanyasında diğer siyasi partilerin UBP’nin projelerini ve vaatlerini kopyaladığını savunarak, “Halkımız kopyacılara değil, aslına oy verecek” dedi.

Seçim gündemini UBP’nin açıkladığı projelerin, yasa önerilerinin ve reformların belirlediğini ileri süren Üstel, diğer partilerin kendi kampanyalarını bir kenara bırakarak UBP’nin projelerini gündeme taşıdığını iddia etti. Üstel, “Biz ne söylüyorsak onlar da aynısını söylemeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“Vizyon kitapçığımızı görsellerine kadar kopyalıyorlar”

UBP’nin projeleri ilk açıklandığında bunların hayata geçirilemeyeceğini söyleyenlerin bugün aynı projeleri sahiplendiğini öne süren Üstel, partinin vizyon kitapçığının görsellerine kadar kopyalandığını iddia etti.

Diğer partilerin kendi kampanyalarını bir kenara bırakıp UBP’nin projelerine yönelmesini eleştiren Üstel, bunun kampanyalarının çöktüğünün ve çaresizliklerinin göstergesi olduğunu savundu.

“Projeyi üreten de biziz, işi yapan da biziz”

Ulusal Birlik Partisi’nin ülkenin vizyoner partisi olduğunu belirten Üstel, açıkladıkları projeleri hayata geçirecek güç, irade ve deneyime sahip olduklarını söyledi.

Üstel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Her taklit aslını yaşatır. Halkımız kopyacılara değil, aslına oy verecek. Bizi kopyalamaya ve izlemeye devam edin. Siz bizim projelerimizi anlatmaya devam edin. Biz de halkımıza söz verdiğimiz gibi o projeleri birer birer hayata geçireceğiz. Çünkü herkes konuşur, UBP yapar.”

Taşkınköy Spor Kulübü’nün etkinliğine katıldı

Bu arada Üstel, Taşkınköy Spor Kulübü "Cumartesi Buluşması" etkinliğine katıldı. Ziyarette konuşan Üstel, hükümetin bugüne kadar hayata geçirdiği icraatları ve önümüzdeki 5 yıllık istikrar döneminde gerçekleştirilmesi hedeflenen projeleri anlattı.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2026, 10:01