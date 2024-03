‘Ağır ceza gelmeli’

Serdar ŞENGÜL

Trafik kazaları sonucu yaşanan can kayıpları tüm toplumu üzerken, vatandaşlar kuralları ihlal edenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, kazaların önüne geçilebilmesi için etkin önlemler alınmasının şart olduğunu vurguladı.

Ne dediler…?

Ali Ertem

“Son birkaç günde iki genç insan trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Bu çok üzücü bir olaydır. İnsanları hayattan koparan kazalar gün geçtikçe artmaktadır. Şöyle bir gerçek var ki; gençler araç kullanırken çok fazla dikkat etmiyorlar. Vurdumduymaz olmaları oldukça üzüntü vericidir. Devletin gecikmeden harekete geçmesi önemlidir, duyduğumuz her ölümlü kazalar da içimiz yanıyor.”

Elif Yıldırım

“Hem yollarda sorun var hem de sürücülerde hata var. Mesela Gönyeli Çemberinde trafik çok sıkışıyor. Bu insanları daha aceleci davranmaya sevk ediyor. Alkol kontrolleri olsa da cezai yaptırım caydırıcı değil. Bu nedenle gençler alkole yükleniyor kimse ölümlerden ders çıkarmıyor.”

Sidal Demir

“Trafikte saygı kalmadığını görüyorum. Önceleri Kıbrıs böyle değildi. Ancak günümüzde trafiğe çıkmaya korkar hale geldik. Siz dikkatli olasını da karışışınızdaki sürücü hata yapabiliyor. Bu nedenle kimse güvende değil. Sürücülere caydırıcı cezalar verilirse ve denetimler daha da artırılırsa belki kaza sayısı azalır.”

Nezaket Savaş

“Londra’dan geldim… Londra’ya göre KKTC’nin trafiği çok kötü. Hiçbir kural yok her sürücü kendi istediği gibi araç kullanıyor ve bu yüzden çok kaza oluyor. Bazıları ölümle neticeleniyor. Trafikle ilgili yasalar gözden geçirilmeli, sürücü adaylarına iyi eğitim verilmeli ve yollardaki eksiklikler giderilmelidir.”

Tarık Arık

“Gerek araç çarpışması gerek yaya kazaları son zamanlarda arttı. Bana göre kazaların ilk nedeni sürücülerin hatalarıdır. Sonra iyi bir trafik eğitimi verilmemesi, cezaların caydırıcı olmaması ve yollardaki eksiklikler kazalara neden olan diğer etkenlerdir.

Ne sürücüler ne de yayalar güvende değildir. Geçen gün yolda yürürken dikkatli olmasaydım bir araç beni ezecekti. Kıl payı kurtardım. Bu bile kuralsızlığı gözler önüne seriyor. Trafikte daha fazla can kaybı olamaması için ciddi önlemler alınmalıdır. “

Ferhat Altemur

“Çok sayıda yabancı var bu ülkede. Yabancı sürücüler ülkenin trafiğini bilmiyor. Bu konuda adım atılmalı ve denetim yapılmalıdır. Alkollü araç kullanma, cep telefonuyla konuşma gibi kural ihlalleri ölümle sonuçlanan kazalara neden oluyor. tüm sürücülere çağrım, yolda hem kendilerinin hem de başkalarının iyiliğini düşünecek şekilde araç kullanmalarıdır.”