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Nisanda göreve başlıyorlar

PGM Birinci Yardımcısı Adalıer, İkinci Yardımcısı Saçar oldu

Nisanda göreve başlıyorlar
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Yaş haddinden emekli olacak Polis Genel Müdür I. ve II. Yardımcılarının yerine yeni atamalar yapıldı. PGM I. Yardımcılığına Ali Adalıer, PGM II. Yardımcılığına ise Kaan Resa Saçar atandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, PGM I. Yardımcısı Ahmet Beşerler ve II. Yardımcısı Zafer Zaifer’in ay sonu itibarıyla yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalacak bu mevkilere yapılan atamalar 1 Nisan itibarıyla geçerli olacak.
Atama Kararnameleri şöyle:
Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası'nın 69’uncu Maddesi ve 1’inci maddesi kapsamında, Girne Polis Müdürü olarak görev yapan Polis Müdürü (3. Derece) Ali Adalıer’in, ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşuluyla, 01 Nisan 2024 tarihinden itibaren Polis Genel Müdür I. Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.”
Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası'nın 69’uncu Maddesi ve geçici 1’inci maddesi kapsamında, Polis Okulu Müdürü olarak görev yapan Polis Müdürü (3. Derece) Kaan Resa Saçar’ın, ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşuluyla, 01 Nisan 2024 tarihinden itibaren Polis Genel Müdür II. Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.”


 

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